Хотим, как в Китае, но не знаем, как

Российские власти в последние годы стали больше применять характерные для китайской модели подходы к управлению экономикой, сообщил «Ведомостям» глава Микэнономразвития Максим Решетников. И привёл пример: ориентация на более длительные сроки планирования, период до 2030-го рассматривается как среднесрочный, а решение стратегических вопросов расписывают до 2040–2045-х.

Если честно, я не знаю, о чем он говорит, хотя руковожу отраслевой ассоциацией, куда входит более 200 предприятий. При этом я ничего не знаю о том, что решает Минэк, что оно планирует. У нас ни разу не было общения с министром. Видимо, потому, что ведомство вообще не интересуется реальным сектором экономики.

Если бы Решетников действительно хотел перенимать опыт Китая, наверное, говорил бы не о сроках планов, а о целеполагании. А раз так, то первым делом пригласил бы к себе руководителей предприятий и спросил, что им надо. Но этого сделано не было. Поэтому, считаю, все эти планы, о которых он говорит (даже если они есть), с реальностью никак не состыкованы. А потому и о тех показателях роста, которые демонстрирует Китай, нам остаётся только мечтать.

Первый метод китайцев, который я бы посоветовал властям взять на вооружение (и Решетникову в частности) – иметь плотный контакт с реальным сектором экономики и строить планы работы правительства, исходя из необходимости проведения новой индустриализации в стране, увеличения производства несырьевых товаров.

И если уж говорить о том, что действительно стоило бы перенимать у китайцев, то вот вам несколько пунктов. В КНР НДС 13%, у нас – 20%. В Китае существует пошлина на экспорт металлов – и чёрных, и цветных, поэтому металлы там стоят процентов на 40 дешевле, чем в России. Центробанк КНР ведёт мягкую денежную кредитную политику, и предприятия, вкладывающие средства в развитие, получают кредиты под 1% годовых на 10 лет.

Что-то ничего не слышно о том, что именно такой опыт наши власти собираются перенимать у Китая. Между тем именно с такими предложениями мы давно обращаемся к правительству.

Казалось бы, посмотрите, как это работает на практике, какой эффект роста даёт, и решитесь наконец! Ведь Китай-то демонстрирует удивляющие темпы роста и технологического развития, а мы лишь говорим о том, что нужен рывок.