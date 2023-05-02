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Вчера, в 12:00

Рупии создают дыру в бюджете России

Индийской валюты у России скопилось на несколько миллиардов

Фото: Global Look Press, pixabay

По оценкам Reuters, только в 2022-м наша страна выручила от продажи в Индию нефти $40 млрд.

А по подсчётам Bloomberg, ежемесячно на индийских счетах у России накапливается сумма, эквивалентная $1 млрд. Сегодня эти деньги как бы заморожены.

По индийским законам вывести рупии за пределы страны не так просто. Чтобы они «заработали», их надо конвертировать в другие валюты. Но какие – вопрос остаётся открытым. Сделки в долларах и евро могут быть заблокированы. А перейти, скажем, на юани Индия не готова: страну не устраивают потери при конвертации.

Отчасти ситуация возникла из-за перекоса торгового баланса: Индия активно импортирует сырье, но как экспортёр она игрок довольно слабый. Во-первых, её экспортные возможности ограничены объёмами рынка. Во-вторых, в Индии имеет смысл закупать препараты-дженерики, специи и текстиль. А это суммы, несопоставимые с выручкой от продажи нефти.

По словам экспертов, Нью-Дели предлагает России вкладывать «невывозные» рупии в собственные ценные бумаги и инфраструктурные проекты… Но вкладываться в развитие другой страны и увеличивать бюджетную дыру собственной Россия пока не готова.

Как и когда решится эта проблема, неясно. Пока же, как уверяют источники, обе страны решили отказаться от торговли в рупиях.

Теги: #финансы

Рубрика: Экономика

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