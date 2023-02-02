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Вчера, в 18:36

Автомобиль ХЗ

Наверное все беды «Москвича» – в шильдике

Фото: Global Look Press

Продажи кроссовера «Москвич З», восстановление производства которого на бывшем заводе Renault спрогнозировало ИА «Панорама», оказались далеки от ожидаемых двух с лишним тысяч экземпляров. По итогам первых четырёх месяцев 2023 года завод «Москвич» продал, как следует из данных аналитического агентства «Автостат», всего 35 автомобилей. 

Тридцать пять, Карл!

Напомним, что помпезного шума перед стартом производства в декабре прошлого года было не то что на «Москвич», а на целый межгалактический крейсер. Мэр Собянин, лично готовивший общественность к этому событию, тогда далеко не сразу признался, что автомобиль будет, мягко говоря, не совсем отечественным. То, что он будет совсем китайским, граждане узнали, когда Сергей Семёнович показал картинки будущего авто. В нём тут же распознали Sehol X4.

Вообще, более причудливый цикл производства, чем у «Москвича З», найти, наверное, невозможно. Сначала машинку полностью собирают в Китае. Затем те же китайцы снимают (!) с готового изделия двигатель, колеса, подвеску и бензобак и отправляют в Москву. Ну потому что надо дать поработать и русским братьям – других причин для этих мало осмысленных действий мы не видим. В Москве на заводе все отвинченное китайцами привинчивается обратно и совершается самое главное действо – установка шильдика «Москвич». Который – внимание! – тоже делается в Китае.

Наверное, в этом шильдике и кроются все беды. У видавших виды россиян он ассоциируется исключительно со ржавым ведром с гайками, способным сдвинуться с места только по праздникам, и то после нескольких часов танцев с бубном подле него и под ним. Судя по отзывам автолюбителей, «Москвич З», несмотря на свою национальность, унаследовал лучшие традиции советского автопрома и сразу после покупки нуждается в серьёзной доработке напильником и ТО после каждого поворота. То есть Собянин очень старался, но вместо «З» получилось самое настоящее ХЗ. Которое, к тому же в дальнейшем планируется напичкать отечественными деталями. Интересно, кстати, откуда они возьмутся?

Теги: #автопром

Рубрика: Экономика

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