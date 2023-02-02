Рост цен на бензин будет. У нас никогда не было, чтобы они снижались – эксперт

Оптовые цены на бензин на бирже уже превысили 60 тыс. руб. за тонну. Как это отразится на ценниках на АЗС? Обсуждаем с ведущим экспертом Фонда национальной энергетической безопасности Игорем Юшковым.

– Будет ли серьёзное увеличение цен на бензин? Ползучее-то уже идёт...

– Будет. У нас никогда не было, чтобы они снижались. Но не из-за того, что цена на опте выросла. Гораздо больше тут влияет множество других факторов. Государство регулирует цены на бензин за счёт разных механизмов, в частности, демпфирующих: тем, кто поставляет бензин на внутренний рынок, возвращают часть затрат. Сейчас намечен пересмотр этого возврата в сторону снижения. Таким образом хотят слегка нивелировать дефицит бюджета. И это, безусловно, подтолкнёт нефтяные компании к тому, чтобы повышать цену топлива для конечных покупателей.

– Есть прогноз, каков будет порог этого роста?

– У Минэнерго целевой показатель – не выше уровня инфляции. Но этот ориентир у них уже много лет...

– Одной из причин роста цены называют и такую: несколько НПЗ остановлены на профилактику. Помнится, пару лет назад подобная ситуация вызвала резкий скачок цен на АЗС.

– Это традиционная проблема. Когда происходит какой-то скачок цен, любят свалить все на «сезонные работы». Хотя они повторяются из года в год, и непонятно, почему нельзя согласовать равномерный график ремонта. К тому же в хранилищах есть запасы, которые покрывают отсутствие производства топлива на время ремонтов НПЗ.

Впрочем, сейчас власти пытаются мониторить такие ситуации, так как стараются избежать любой социальной напряжённости. А цена на бензин – сильнейший индикатор, ведь люди каждый день видят ценники на АЗС.

Власти пытаются напрямую работать с вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК): и если стоимость топлива на бирже растёт, ВИНКи на своих АЗС держат цену. В итоге независимые производители вынуждены или повышать цену, или работать себе в убыток. Но если они начинают закрываться, в рознице наступает дефицит.