Пустых полок не будет, но…

На днях продлили зерновую сделку, и это стало поводом поговорить о состоянии российских сельхозпроизводителей. Но сначала всё-таки пара слов о сделке. Нам она точно не помогает. Она лишь позволяет понизить напряжение на международном рынке, снижает цены на зерно. Но в результате мы ничего не выигрываем, потому что из-за различных ограничений продаём своё зерно с дисконтом к мировым ценам.

А вот что происходит на внутреннем рынке. В прошлом году был небывалый урожай – 158 млн т. В нынешнем он объективно будет ниже, главным образом из-за погодных условий, максимум 130 млн т. Это хороший результат. К тому же у России огромные запасы зерна: 27–28 млн т – исторический рекорд. Казалось бы, с точки зрения продовольственной безопасности страны всё прекрасно. Но есть нюансы.

Например, огромные запасы зерновых – это большая проблема для сельхозпроизводителей. Запасы давят на цены и не позволяют им зарабатывать столько, сколько они должны в нормальной экономической ситуации. В итоге небольшие хозяйства оказываются в очень сложном положении. Им практически невозможно получить субсидии от правительства. Да и кредит не выход – его можно взять лишь тогда, когда видишь, как вырастет сбыт, закладываешь определённую цену... Неудивительно, что объем льготного кредитования вырос за год всего на 3%, как сообщил Минсельхоз. Это очень мало с учётом всех нынешних издержек.

Правительство выделило помощь. Давайте считать. Дали на возмещение недополученной прибыли 10 млрд руб., потом обещают выделить ещё столько же. Изъятие же только за счёт пошлины составило больше 300 млрд руб. (по другим оценкам – 400 млрд). А за счёт того, что и внутренние цены, ориентируясь на внешние, ушли вниз, можно говорить о 700 млрд руб. Так что, к сожалению, выделенные властями 20 млрд руб. особой погоды тут не сделают.

Тем не менее информации о массовых банкротствах небольших хозяйств пока нет. Или она не афишируется... Хотя изредка и появляются известия о том, что кто-то сворачивает производство.

Кроме низкой закупочной цены на зерно, есть ещё проблема – запчасти на сельхозтехнику подорожали ещё в прошлые годы в 1,5–2 раза. Сегодня многие из них физически недоступны. Ресурсы, которые раньше сформировали дилеры, уже съедены. Когда придут новые поставки – вопрос.

Но могу немного успокоить граждан: с точки зрения наполнения внутреннего рынка зерновыми у нас проблем нет. Пустых полок не будет – основные товары мы производим сами, и много.

Но нам, производителям, важно реализовать их по нормальной цене (схожая ситуация и у мясников, и у молочников). А покупателям важно, чтобы эта цена не оказалась заоблачной. Казалось бы, противоречие неразрешимо. Но это не так, на мой взгляд.

Дело в том, что у нас сейчас цена на зерно (по сравнению с той, что была год-полтора назад) упала на 60%. Хочу спросить: разве кто-то из россиян увидел за это время снижение цены на хлеб, макароны, муку в магазинах?