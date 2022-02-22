Кто помогает отечественным производителям обходить ограничения
Как сильно жесткие антироссийские санкции повлияли на конкретные сферы нашей экономики? Сегодня рассмотрим сферу электроники
Дадут ли санкции эффект
Санкциям – год. Этот сомнительный юбилей российская экономика отмечает со смешанными чувствами. С одной стороны, катастрофического обвала не случилось. Да, цены выросли, валюта подорожала, но все могло быть гораздо хуже. С другой стороны, по мнению некоторых аналитиков, самое худшее еще впереди. На это намекают и данные Минфина, который на днях привел статистику по январю – февралю – 2023.
Согласно этим данным, федеральный бюджет в первом месяце года исполнен с дефицитом 1,776 трлн руб., что в 14 раз превысило его объем за прошлый январь. Это – 60% от планов на весь 2023 год. А совокупный дефицит казны за два месяца нынешнего года достиг 2,58 трлн руб., по предварительной оценке ведомства. По мнению экономиста Сергея Хестанова, это лишь начало. И может быть напрямую связано с ограничениями на поставку нефти и нефтепродуктов, которые вводит Евросоюз.
– Думаю, последствия ограничений мы ощутим где-то в середине 2023-го. Но пока бюджет серьезных и значимых проблем не испытывает. Падение доходов от экспорта сейчас достаточно умеренное – менее 20%.
Но на экономику влияет и падение импорта, а здесь происходит довольно интересная история, на которую мало кто обращает внимание. Санкции, затрудняющие перевод денег из России и туристические поездки, как ни странно, укрепляют финансовую систему страны. Торговый баланс России остается на рекордно высоких уровнях, каких не было даже в тучные годы. Страна стала меньше зарабатывать, но при этом почти ни на что не тратит.
В долгосрочной перспективе некоторые виды санкций – такие, как запрет на покупку высокотехнологичного оборудования, свой эффект конечно же дадут. Но пока самый объективный показатель, свидетельствующий о состоянии экономики – дефицит бюджета, – в прошлом году был заметно ниже условно безопасного уровня в 3%. В период краха СССР и дефолта 1998-го дефицит был много выше 10%. Маленький дефицит экономика не ощущает, а при большом начинаются лавинообразные процессы.
Статистика Минфина свидетельствует о том, что России грозят именно такого рода проблемы. «Собеседник» же решил присмотреться к конкретным сферам: как их изменил год санкций? Начнем с электроники.
Дефицита нет
Apple, Nokia, Intel, Siemens, Ericsson, HP, Panasonic, Canon, IBM... Что объединяет все эти компании? Да, они покинули российский рынок в 2022-м. Но при этом продукция брендов продолжает продаваться в России. Причем по ценам, ненамного превышающим европейские. Дефицита помог избежать «параллельный импорт», который позволяет ввозить в страну иностранную технику.
Например, минимальная комплектация MacBook Pro в 256 Гб в среднем стоит сегодня в России около 90–95 тыс. руб. В Литве он же стоит около 1400 евро (то есть даже дороже). Или взять одну и ту же модель телевизора Samsung диагональю 32 дюйма. В России его цена составляет около 19–21 тыс. руб., в Литве – 257 евро (около 20 тыс. руб.).
Да что там телевизоры, возьмем электрочайники (к нашему удивлению, у ретейлеров двух стран популярностью пользуются одни и те же модели). Здесь, впрочем, цены не в пользу РФ. За Philips линейки Daily Collection в России надо будет отдать около 3800 руб., в Литве – 30 евро (2400 руб.). Или вот стиральная машина LG одной и той же модели. В России – около 35 тыс. руб., в Литве – всего 360 евро (28,8 тыс.).
Отдельно стоит сказать об игровых системах вроде Playstation. Как и другие гиганты, Sony ушла из России. Более того, компания закрыла свой онлайн-магазин для нашей страны, поэтому купить игры в режиме онлайн больше нельзя. На этом фоне расцвел ввоз дисков из-за бугра – прямо как 30–40 лет назад (правда, тогда были совсем другие диски).
– Сначала мы думали, что стоит заняться ввозом одежды, например Bershka или Zara. Но довольно быстро стало понятно, что это накладно и тяжело: вещи занимают много места и стоят не так дорого. За игры же идет настоящая борьба. Количество людей, которые хотят приобрести ту или иную игрушку, недоступную в России, огромно. Они же потом могут перепродавать диски друг другу. Такой вот конвейер, – рассказал «Собеседнику» своего рода бизнесмен, занимающийся ввозом подобной продукции из Европы.
Сама Playstation стоит в России не дороже, чем в Европе. По скидке можно урвать последнюю PS5 за 50 тыс. руб. В Литве же, к примеру, она стоит около 700 евро (56 тыс. руб.).
Между тем на складах в России, как сообщили СМИ представители различных компаний, сформировались крупные запасы бытовой техники – больше всего российских брендов, которые производят технику в Китае. Впрочем, продавцы цены снижать не будут. Да и представители РАТЭК (входит «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Ситилинк», Samsung и др.) уверяют: они не ощущают переизбытка электроники.
Так что дефицита необходимой электроники в России пока нет. Да, на некоторые товары цены заметно выше, чем раньше (и выше европейских). Но ведь вся эта техника изготавливается не в России. А что же с российским производством?
Китай нам поможет?
«Собеседник» неоднократно рассказывал про возможные проблемы с чипами, которые грозят России. Страна обеспечивала себя ими в основном из западных стран, а также из Китая. Но в условиях санкций Запад перестал поставлять необходимые детали, а Пекин не хочет попасть под вторичные санкции, поэтому тоже остерегается напрямую ввозить полупроводники в РФ. Это в свою очередь грозит серьезным простоем на производствах – чипы есть и в автомобилях, и в бытовой технике.
Впрочем, несмотря на все усилия Евросоюза и стран «Большой семерки», которые наложили санкции на высокотехнологичную продукцию, Россия сумела нарастить поставки чипов через третьи страны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата. По его словам, России удалось возобновить поставки чипов и интегральных схем до уровня 2020-го. Они поставляются в Россию через третьи государства, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.
Как узнал «Собеседник», на самом деле чипы и другие детали продолжают поступать в страну и из Китая – об этом свидетельствуют таможенные записи, оказавшиеся в распоряжении издания. Их получают в том числе подсанкционные компании вроде «Аэрофлота». Последний регулярно закупает комплектующие у китайских Yunnan V-Jet Aviation и Anhui Xinyuan Technology. Только в июле прошлого года перевозчик приобрел у них деталей на сумму больше 200 тыс. $. Неизвестно, речь идет о новых поставках либо об исполнении прежних контрактов. Поставляют свое оборудование «Аэрофлоту» и гиганты вроде Panasonic. В конце июня компания отправила перевозчику некие цифровые блоки стоимостью более $1 млн.
Выше мы рассказывали о бытовой технике. Одним из самых известных ее производителей в РФ является компания Redmond, которая и после введения санкций получала детали из-за рубежа. В том числе все из того же Китая, выяснил «Собеседник». Юрлицо этой фирмы (ООО «Илот») только в июле прошлого года закупило комплектующих на $700 с лишним тыс. Львиная доля шла от компании Qingdao Allians Asia Logistics, расположенной в городе Циндао.