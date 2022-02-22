Кто помогает отечественным производителям обходить ограничения

Дадут ли санкции эффект

Санкциям – год. Этот сомнительный юбилей российская экономика отмечает со смешанными чувствами. С одной стороны, катастрофического обвала не случилось. Да, цены выросли, валюта подорожала, но все могло быть гораздо хуже. С другой стороны, по мнению некоторых аналитиков, самое худшее еще впереди. На это намекают и данные Минфина, который на днях привел статистику по январю – февралю – 2023.

Согласно этим данным, федеральный бюджет в первом месяце года исполнен с дефицитом 1,776 трлн руб., что в 14 раз превысило его объем за прошлый январь. Это – 60% от планов на весь 2023 год. А совокупный дефицит казны за два месяца нынешнего года достиг 2,58 трлн руб., по предварительной оценке ведомства. По мнению экономиста Сергея Хестанова, это лишь начало. И может быть напрямую связано с ограничениями на поставку нефти и нефтепродуктов, которые вводит Евросоюз.

– Думаю, последствия ограничений мы ощутим где-то в середине 2023-го. Но пока бюджет серьезных и значимых проблем не испытывает. Падение доходов от экспорта сейчас достаточно умеренное – менее 20%.

Но на экономику влияет и падение импорта, а здесь происходит довольно интересная история, на которую мало кто обращает внимание. Санкции, затрудняющие перевод денег из России и туристические поездки, как ни странно, укрепляют финансовую систему страны. Торговый баланс России остается на рекордно высоких уровнях, каких не было даже в тучные годы. Страна стала меньше зарабатывать, но при этом почти ни на что не тратит.

В долгосрочной перспективе некоторые виды санкций – такие, как запрет на покупку высокотехнологичного оборудования, свой эффект конечно же дадут. Но пока самый объективный показатель, свидетельствующий о состоянии экономики – дефицит бюджета, – в прошлом году был заметно ниже условно безопасного уровня в 3%. В период краха СССР и дефолта 1998-го дефицит был много выше 10%. Маленький дефицит экономика не ощущает, а при большом начинаются лавинообразные процессы.

Статистика Минфина свидетельствует о том, что России грозят именно такого рода проблемы. «Собеседник» же решил присмотреться к конкретным сферам: как их изменил год санкций? Начнем с электроники.