А ВАЗ и ныне там. Кто в условиях санкций поставляет комплектующие компании

Французы нам помогут

28 июня прошлого года российскую границу пересекла важная поставка для крупнейшего российского автопроизводителя. Это были уплотнители для проёмов дверей – они защищают салон машины от попадания грязи и воды. АВТОВАЗ закупался с запасом, следует из таможенных деклараций, с которыми ознакомился «Собеседник». Общий вес уплотнителей превысил 3,6 тонны, а цена составила более $47 тыс. Но один нюанс в этой поставке представляет особый интерес – название поставщика. Как указано в документах, им является французский Renault S.A.S., располагающийся в Болонье.

Поставки от Renault идут на постоянной основе. Согласно таможенным декларациям, по состоянию на июнь французский автогигант поставил в Россию деталей более чем на 200 тыс. евро. И это несмотря на санкции.

По данным «Ъ», речь не только о комплектующих, но и о сырье. В частности, для автомобиля Largus, а также на ряд других моделей. Без них АВТОВАЗ пока не может выпускать эти машины. По документам, которые есть у «Собеседника», французы поставляли в Россию комплектующие для фар, сидений, багажника, а также программируемые контроллеры.

Поставки продолжались и после того, как Renault покинул российский рынок. В мае 2022-го концерн за один рубль передал свою долю в АВТОВАЗе (67,61%) Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ). После этого Волжский автозавод стало полностью контролировать государство. Но приход другого партнёра на АВТОВАЗ сейчас невозможен, поскольку у французской компании Renault есть возможность обратного выкупа своей доли в предприятии за те же деньги в течение шести лет.

Нарушал ли Renault санкционный режим? Как сообщал тот же «Ъ», у французского концерна оставались обязательства перед АВТОВАЗом. Согласно трёхсторонней договорённости между Renault S.A.S., упразднённой «Рено Россия» и российским гигантом, французы должны были поставлять в РФ некоторые детали. В самой корпорации не ответили на запрос «Собеседника».

Детали, кстати, поставляет не только Renault S.A.S., но и Automobile Dacia S.A. В документах, впрочем, стоит важная приписка – по поручению Renault S.A.S. Но здесь стороны нашли лазейку. Комплектующие получает не АВТОВАЗ, а самарское АО «Лада-Имидж». Эта компания практически не участвует в госзакупках (всего две поставки на 3 млн руб. за всё время существования). Тем не менее её прибыль в 2021-м составила 1,2 млрд руб. Объяснение – в списке её учредителей, среди которых есть АВТОВАЗ и кипрский офшор.

Renault сегодня не единственный зарубежный поставщик АВТОВАЗа, который продолжает сотрудничество с концерном.