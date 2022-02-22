А ВАЗ и ныне там. Кто в условиях санкций поставляет комплектующие компании
И чьи детали вместо оригинальных будут при поломке ставить на свои авто россияне
АВТОВАЗ пока не находится под санкциями ЕС и США. Но под ограничения попал один из собственников компании – государственный «Ростех». В октябре сообщалось, что корпорация передаст свой пакет все тому же НАМИ. Но, судя по данным системы СПАРК, этого так и не произошло. У «Ростеха» до сих пор 32,31% акций.
Цифры
В 2022-м продажи новых автомобилей в России рухнули на 59%. Это худший показатель за 20 лет. Всего за год в стране реализовали 687,4 тыс. новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Тогда как в 2021-м было продано 1,7 млн машин. Больше всего автомобилей в прошлом году было продано под брендом Lada – 188.645 единиц.
Французы нам помогут
28 июня прошлого года российскую границу пересекла важная поставка для крупнейшего российского автопроизводителя. Это были уплотнители для проёмов дверей – они защищают салон машины от попадания грязи и воды. АВТОВАЗ закупался с запасом, следует из таможенных деклараций, с которыми ознакомился «Собеседник». Общий вес уплотнителей превысил 3,6 тонны, а цена составила более $47 тыс. Но один нюанс в этой поставке представляет особый интерес – название поставщика. Как указано в документах, им является французский Renault S.A.S., располагающийся в Болонье.
Поставки от Renault идут на постоянной основе. Согласно таможенным декларациям, по состоянию на июнь французский автогигант поставил в Россию деталей более чем на 200 тыс. евро. И это несмотря на санкции.
По данным «Ъ», речь не только о комплектующих, но и о сырье. В частности, для автомобиля Largus, а также на ряд других моделей. Без них АВТОВАЗ пока не может выпускать эти машины. По документам, которые есть у «Собеседника», французы поставляли в Россию комплектующие для фар, сидений, багажника, а также программируемые контроллеры.
Поставки продолжались и после того, как Renault покинул российский рынок. В мае 2022-го концерн за один рубль передал свою долю в АВТОВАЗе (67,61%) Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ). После этого Волжский автозавод стало полностью контролировать государство. Но приход другого партнёра на АВТОВАЗ сейчас невозможен, поскольку у французской компании Renault есть возможность обратного выкупа своей доли в предприятии за те же деньги в течение шести лет.
Нарушал ли Renault санкционный режим? Как сообщал тот же «Ъ», у французского концерна оставались обязательства перед АВТОВАЗом. Согласно трёхсторонней договорённости между Renault S.A.S., упразднённой «Рено Россия» и российским гигантом, французы должны были поставлять в РФ некоторые детали. В самой корпорации не ответили на запрос «Собеседника».
Детали, кстати, поставляет не только Renault S.A.S., но и Automobile Dacia S.A. В документах, впрочем, стоит важная приписка – по поручению Renault S.A.S. Но здесь стороны нашли лазейку. Комплектующие получает не АВТОВАЗ, а самарское АО «Лада-Имидж». Эта компания практически не участвует в госзакупках (всего две поставки на 3 млн руб. за всё время существования). Тем не менее её прибыль в 2021-м составила 1,2 млрд руб. Объяснение – в списке её учредителей, среди которых есть АВТОВАЗ и кипрский офшор.
Renault сегодня не единственный зарубежный поставщик АВТОВАЗа, который продолжает сотрудничество с концерном.
Миллион – Европе
Одним из самых активных «доноров» АВТОВАЗа после начала СВО стал концерн Nissan, а точнее, его швейцарское подразделение – Nissan International Sa. С 1 марта по конец июня компания поставила в Россию комплектующих более чем на 1 млн $. При этом о каких-либо договорах между российским автогигантом и швейцарской структурой на поставку компонентов не сообщалось. Хотя ещё несколько лет назад Nissan имел к АВТОВАЗу самое прямое отношение.
Японский автоконцерн до сентября 2017 года владел 9,15% российского завода. Тогда сообщалось, что Nissan разочаровался в хронически убыточном активе. Убыток АВТОВАЗа в 2016 году составил 44,8 млрд руб., а за год до того компания заявила о необходимости помощи акционеров. Но сам Nissan не раскрывал в глобальной отчётности убытки от владения АВТОВАЗом.
В итоге пакет акций был выкуплен французским Renault. А в октябре прошлого года Nissan заявил о полном уходе из России. Глава АВТОВАЗа Максим Соколов пообещал, что на бывшем петербургском заводе Nissan будут производить автомобили под брендом Lada.
Что с ценами?
Новые автомобили за год подорожали на 24%, подсчитал Росстат. Сильнее всего выросли цены на иномарки – на 39,1%. Машины отечественных брендов стали дороже на 29,6%. «Лада Гранта» сейчас стоит 678,3 тыс. рублей, а «Лада Нива Тревел» – 998,9 тыс.
Поднебесная в деле
«Мы не будем делать что-либо специально в обход санкций США и Запада в отношении России» – так ещё весной прошлого года комментировал возможную помощь РФ директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун. Он добавил, что «нормальное экономическое сотрудничество Китая с другими странами не должно затрагиваться», а потому Поднебесная продолжит торговлю с Россией, но не поможет обходить санкции Запада.
Заявление прозвучало 2 апреля 2022-го. Спустя 24 дня российскую границу пересекли комплектующие для сборки автомобиля «Лада» стоимостью более 65 тыс. $. Поставщиком оказалась компания Dongfeng Fuji Thomson Thermostat из провинции Хубэй. За следующие полтора месяца она ввезла в Россию товаров на сумму более $650 тыс. Как понятно из названия поставщика, это были термостаты, необходимые для охлаждения двигателя. До того устанавливались термостаты BEHR, которые больше в Россию не поставляются.
Другим заменителем поставщиков европейских комплектующих стала ещё одна фирма из Хубэя – MAHLE Tri-Ring Valve Train. Вопреки названию в Россию она поставляла отнюдь не детали для поездов. В документах ФТС значится, что таможня декларировала компоненты для «Лады» – а именно поршневые двигатели и различные комплектующие к ним. Впрочем, в новых автомобилях можно найти не только китайские комплектующие, но и турецкие.
Как следует из таможенных деклараций, после марта прошлого года поставки АВТОВАЗу осуществляла компания Farplas Otomotiv, расположенная в Турции. Всего на сумму более $210 тыс. В производимых российским концерном машинах теперь присутствуют турецкие накладки для бампера и решётки радиатора. Насколько они качественны, покажет время.