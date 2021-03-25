Казахстан – одна из главных историй успеха на постсоветском пространстве
Так охарактеризовал успехи, которых за 30 лет независимости республика добилась в экономике, д.э.н. Дмитрий Кувалин на научной конференции в ИНП РАН, которая была посвящена обсуждению сборника статей «Постсоветская и мировая модернизация: итоги 30 лет».
Стартовые условия были хуже
Для постсоветских стран тема экономической и социальной модернизации не теряет актуальности и сегодня, спустя 30 лет после обретения ими независимости. А анализ 30-летнего опыта преобразований может стать отправной точкой для определения приоритетов развития в свете новых вызовов XXI века, уверены авторы сборника, среди которых – многие известные экономисты.
– Был велик риск того, что постсоветские страны, подобно многим государствам третьего мира, попадут в «ловушку бедности» и станут хронически неблагополучными государствами, – обрисовал исходные позиции новых независимых государств Дмитрий Кувалин. – Кстати, порой именно такая судьба и предрекалась большинству постсоветских стран. Особенно тем, у которых стартовые условия для рыночной трансформации были похуже. В их числе был и Казахстан...
– Промышленный комплекс страны отличала низкая конкурентоспособность, высокая энергоемкость, а степень износа основных фондов превышала 40%, – перечисляет глава Шомронского центра экономических исследований (Израиль) Константин Яновский. – Целый ряд производств уже тогда требовал модернизации, при том что средств на нее не было. Значительная часть казахстанских предприятий была встроена в межреспубликанские кооперационные связи, разрыв которых вызвал паралич производства, в итоге падение выпуска в промышленности к 1995-му превысило 30% даже по отношению к показателям 1990-го., который в условиях кризиса позднесоветской экономики и так нельзя назвать благополучным. При этом добыча угля, например, упала на 40%.
– Однако тридцать лет спустя можно утверждать, – оценивает перемены Дмитрий Кувалин, – что именно Казахстан стал ареной для одной из главных «историй успеха» на постсоветском пространстве. Причем у этой истории успеха не было никаких щедрых спонсоров с масштабными денежными вливаниями со стороны. Казахстан по большому счету все сделал сам: нащупал верные ходы в экономике; придумал и последовательно проводил разумную макроэкономическую и макрофинансовую политику; выстроил правильные отношения со странами-партнерами; занял свои ниши на мировых рынках и сам решал внутренние социально-экономические проблемы… Большие успехи, которых добилась страна, сейчас у всех на виду, и потому ее многолетнюю экономическую политику имеет смысл не только хвалить за эффективность, но и уже внимательно изучать.
– Причем Казахстан по ряду ключевых показателей опередил Россию, – добавляет Константин Яновский, – чьи стартовые условия были намного лучше. Так, душевой ВВП Казахстана, рассчитываемый по ППС, к настоящему времени вырос почти вдвое по отношению к 1990-му., тогда как у РФ – только на 25%. Помимо этого, Казахстан, по сути, создал и уже занял особую нишу финансового центра для региона Центральной Азии, опередив своих конкурентов; а также крупного транспортного узла и логистического хаба на глобальном торговом пути между Востоком и Западом. Все это позволяет стране даже в условиях предстоящего снижения значимости углеводородного сырья рассчитывать на возможность обеспечить такие долгосрочные темпы экономического роста, при которых уровень жизни населения в будущем приблизится к показателям развитого Запада.
– Да, Казахстан начинал в очень непростых условиях, – соглашается председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, управляющий Международного финансового центра «Астана» Кайрат Келимбетов. – И было очень важно построить правильную инфраструктуру, сформировать достаточные финансовые резервы... Было решено брать лучшую мировую практику, изучать и адаптировать ее – не просто копировать, а адаптировать применительно к нашей реальности. Но решительные реформы нам тоже пришлось проводить. Это и банковская реформа – у нас нет ни одного государственного банка. И пенсионная – взята чилийская модель, которая позволила перейти от солидарной к смешано-накопительной системе. Это тоже был большой шаг вперед.
Секреты успеха
Собравшиеся на конференции эксперты, оценивая итоги 30-летней работы Казахстана по строительству успешной модели экономики, назвали несколько причин ее успешности.
Казахстан отказался от разрыва экономических связей с бывшими республиками СССР. И, к слову, именно первый президент республики Нурсултан Назарбаев в 1994-м предложил идею Евразийского экономического союза, которая успешно начала претворяться в жизнь в 2008-2010-м
С самого начала республика выбрала многовекторность экономики.
Страна предельно прагматична при формировании своей экономической политики, отметил Дмитрий Кувалин. Кстати, Казахстан стал первым среди постсоветских стран, кто начал развиваться на основе долгосрочного планирования: первая стратегия на 30 лет вперед появилась там еще в 1997-м.
После 1991-го республика проводила успешную макрофинансовую политику.
В целом Казахстану удалось создать эффективные институты развития.
Кайрат Келимбетов отметил: «Вслед за Россией мы в августе 2015-го перешли на свободный плавающий курс. А поскольку Россия для нас крупнейший торговый партнер, мы также перешли и к инфляционному таргетированию, которое дает всем субъектам рынка больше предсказуемости и гибкости. Но главная мысль, которая была во главе всех наших реформ – государство должно быть антихрупким, чтобы выдерживать все вызовы».
Несмотря на некоторую общность экономических стратегий, России есть чему поучиться у Казахстана. В частности, как создать комфортную деловую среду. По словам старшего научного сотрудника РАНХиГС, члена Экспертного совета при правительстве РФ Вадима Новикова, индекс экономической свободы в России сегодня гораздо ниже, чем в Казахстане. Эксперт сослался на международный рейтинг: Казахстан занимает в нем 34 место, в то время как Россия – 93-е…
Мировой финансовый центр
Особо оценив успехи Казахстана в создании привлекательного для инвесторов климата, Вадим Новиков отметил, что по сумме накопленных иностранных инвестиций Казахстан находится на первом месте среди стран СНГ.
Во многом это благодаря действующему по четким и понятным для глобальных инвесторов институту – Международному финансовому центру «Астана», который был создан в стране в 2018-м. Всего за 3 года его резидентами стали более 1000 компаний. В перспективе МФЦА может стать для Казахстана катализатором развития экономики и сектора финансовых услуг, а также позволит ему занять уникальную на постсоветском пространстве нишу «входных ворот» для международных инвесторов, желающих участвовать в бизнес-проектах на территории Большой Евразии.
Новиков особо подчеркнул, что изюминкой работы этого центра является то, что он действует по законам английского права – ведь с иностранными инвесторами надо говорить на одном языке…
– Когда мы привлекали инвесторов, нам было понятно, что конкуренция в этом вопросе усиливается, – объяснил стратегию Казахстана Кайрат Келимбетов, – и нужно было предложить что-то, что было бы дополнительным преимуществом Казахстана. Так было принято решение (оно стало частью пакета пяти структурных реформ), что мы создадим такой инструмент правосудия, который был бы знаком и понятен инвесторам. Жизнь показала, что самый лучший – тот, который прекрасно работает последние 100 лет. Английское право. В Казахстан это понимание пришло из опыта Гонконга, Сингапура, Дубая, Абу-Даби, которые абсолютно не англосаксонские страны, но которые успешно применяют это законодательство как возможность создать механизм «одна страна – две системы». Но это касается только инвестиционных контрактов и контрактного общего права.
Трудности приватизации
О том, как проходила приватизация в России, написаны тома, и все ее минусы хорошо известны. В Казахстане пошли по другому пути.
– Республика не стала отгораживаться от иностранных инвесторов в своих основных сферах деятельности, – сказал старший научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков. – В Казахстане крупные промышленные месторождения были переданы на условиях соглашений о разделе продукции иностранцам. Результаты оказались более чем достойные. А за счет демонополизации и деполитизации экономики душевой ВВП в Казахстане за годы реформ вырос в 3 раза.
Эксперты особо отметили, что для устойчивого развития стран с высокой долей экспорта сырья крайне важно создание правильных рыночных институтов, в том числе суверенных фондов, аккумулирующих сырьевые сверхдоходы. По этому пути пошли Казахстан, Россия, Азербайджан. Не менее важно – поставить на институциональную основу управление собственностью, по разным причинам оставшейся у государства.
И опять-таки, здесь самый интересный на постсоветском пространстве вариант выбрал Казахстан, который на основе опыта Сингапура и Малайзии объединил доли в капиталах госкомпаний в рамках специального инвестиционного фонда (по функциям аналог российского ФНБ). Это помогло, в частности, с меньшими потерями пройти глобальный финансовый кризис 2008-2009 гг. и быстро преодолеть последствия кризиса 2014-2015 гг. на нефтяном рынке.
Как видится будущее
– 16 декабря в Казахстане мы отмечали 30 лет обретения независимости, и для нас очень важно подвести итог того, чего мы достигли за это время, – сказал Кайрат Келимбетов. – А главное, понять: на чем сконцентрироваться в следующие 20-30 лет? В Казахстане сейчас сформирована долгосрочная стратегия до 2050-го, где мы пытаемся отрефлексировать, в каком направлении развивается государство, что должен делать госаппарат, какую структуру экономики мы хотели бы видеть в перспективе. На какие вызовы сегодня ориентируется Казахстан?
- Прежде всего – это мчащийся вперед поезд мирового технологического прогресса, – перечисляет Кайрат Келимбетов. – Мы хотим попасть в этот поезд, а для этого важно поддерживать отечественную науку, систему образования… В Казахстане есть нацпроект, который так и называется «Технологический рывок через цифровизацию в науку и инновации». В этом направлении мы рассчитываем работать с российскими коллегами, чтобы вместе добиваться успеха.
Второй серьезный вызов – повсеместная декарбонизация. По сути меняется бизнес-модель, которая у России, и у Казахстана сейчас основана на нефти. Достаточно сказать, что основные наши экспортные товары идут в ЕС, а Евросоюз будет применять трансграничное регулирование. Другими словами, тут нас ждет изменение правил игры. Предупреждая это, в Казахстане решили к 2060-му добиться полной карбоновой нейтральности. И здесь нам ближе модель Китая и Индии – модель постепенного отхода, поскольку резкий отход от угля означает рост тарифов на электроэнергию, социальную уязвимость населения и издержки для промышленности.
В Казахстане, как рассказал эксперт, сейчас думают и о создании общего рынка в рамках постсоветского пространства.
– Для нас очень важны интеграционные процессы, – объяснил идею Кайрат Келимбетов, – И сейчас мы строим такой маленький общий рынок в Центральной Азии. Сегодня в 4 центрально-азиатских странах на постсоветском пространстве живет 60 млн человек, к 2040-му, по прогнозам экспертов, тут будет 100 млн жителей.
Казахстан всегда рассматривал себя по отношению к России как некую пилотную площадку: многие реформы в первую очередь продвигались у нас, потом они иногда применялись в России, – сказал в заключение Кайрат Келимбетов. – А сейчас мы так же активно и успешно используем российский опыт, например, по национальным проектам, по цифровизации... Между нашими правительствами идет регулярный обмен мнениями. Хотелось бы пригласить к участию в нем и академическое сообщество.