Казахстан – одна из главных историй успеха на постсоветском пространстве

Стартовые условия были хуже

Для постсоветских стран тема экономической и социальной модернизации не теряет актуальности и сегодня, спустя 30 лет после обретения ими независимости. А анализ 30-летнего опыта преобразований может стать отправной точкой для определения приоритетов развития в свете новых вызовов XXI века, уверены авторы сборника, среди которых – многие известные экономисты.

– Был велик риск того, что постсоветские страны, подобно многим государствам третьего мира, попадут в «ловушку бедности» и станут хронически неблагополучными государствами, – обрисовал исходные позиции новых независимых государств Дмитрий Кувалин. – Кстати, порой именно такая судьба и предрекалась большинству постсоветских стран. Особенно тем, у которых стартовые условия для рыночной трансформации были похуже. В их числе был и Казахстан...

– Промышленный комплекс страны отличала низкая конкурентоспособность, высокая энергоемкость, а степень износа основных фондов превышала 40%, – перечисляет глава Шомронского центра экономических исследований (Израиль) Константин Яновский. – Целый ряд производств уже тогда требовал модернизации, при том что средств на нее не было. Значительная часть казахстанских предприятий была встроена в межреспубликанские кооперационные связи, разрыв которых вызвал паралич производства, в итоге падение выпуска в промышленности к 1995-му превысило 30% даже по отношению к показателям 1990-го., который в условиях кризиса позднесоветской экономики и так нельзя назвать благополучным. При этом добыча угля, например, упала на 40%.

– Однако тридцать лет спустя можно утверждать, – оценивает перемены Дмитрий Кувалин, – что именно Казахстан стал ареной для одной из главных «историй успеха» на постсоветском пространстве. Причем у этой истории успеха не было никаких щедрых спонсоров с масштабными денежными вливаниями со стороны. Казахстан по большому счету все сделал сам: нащупал верные ходы в экономике; придумал и последовательно проводил разумную макроэкономическую и макрофинансовую политику; выстроил правильные отношения со странами-партнерами; занял свои ниши на мировых рынках и сам решал внутренние социально-экономические проблемы… Большие успехи, которых добилась страна, сейчас у всех на виду, и потому ее многолетнюю экономическую политику имеет смысл не только хвалить за эффективность, но и уже внимательно изучать.

– Причем Казахстан по ряду ключевых показателей опередил Россию, – добавляет Константин Яновский, – чьи стартовые условия были намного лучше. Так, душевой ВВП Казахстана, рассчитываемый по ППС, к настоящему времени вырос почти вдвое по отношению к 1990-му., тогда как у РФ – только на 25%. Помимо этого, Казахстан, по сути, создал и уже занял особую нишу финансового центра для региона Центральной Азии, опередив своих конкурентов; а также крупного транспортного узла и логистического хаба на глобальном торговом пути между Востоком и Западом. Все это позволяет стране даже в условиях предстоящего снижения значимости углеводородного сырья рассчитывать на возможность обеспечить такие долгосрочные темпы экономического роста, при которых уровень жизни населения в будущем приблизится к показателям развитого Запада.

– Да, Казахстан начинал в очень непростых условиях, – соглашается председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, управляющий Международного финансового центра «Астана» Кайрат Келимбетов. – И было очень важно построить правильную инфраструктуру, сформировать достаточные финансовые резервы... Было решено брать лучшую мировую практику, изучать и адаптировать ее – не просто копировать, а адаптировать применительно к нашей реальности. Но решительные реформы нам тоже пришлось проводить. Это и банковская реформа – у нас нет ни одного государственного банка. И пенсионная – взята чилийская модель, которая позволила перейти от солидарной к смешано-накопительной системе. Это тоже был большой шаг вперед.