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Минтруд не планирует давать пенсионерам 13-ю новогоднюю пенсию

Предложение по дополнительным выплатам подготовили в комитете Госдумы по соцполитике

Фото: Global Look Press

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на сегодняшний день в министерстве не обсуждается перспектива выдача пенсионерам ежегодной новогодней выплаты. Об этом пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что законопроект о тринадцатой пенсии был подготовлен в комитете Госдумы по социальной политике. Деньги предлагают брать из федерального бюджета.

«Коммерсантъ» пишет, что инициатором проекта стал глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Документ направлен для отзыва в правительство.

Рубрика: Экономика

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