Минтруд не планирует давать пенсионерам 13-ю новогоднюю пенсию
Предложение по дополнительным выплатам подготовили в комитете Госдумы по соцполитике
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на сегодняшний день в министерстве не обсуждается перспектива выдача пенсионерам ежегодной новогодней выплаты. Об этом пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что законопроект о тринадцатой пенсии был подготовлен в комитете Госдумы по социальной политике. Деньги предлагают брать из федерального бюджета.
«Коммерсантъ» пишет, что инициатором проекта стал глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Документ направлен для отзыва в правительство.