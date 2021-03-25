Минтруд не планирует давать пенсионерам 13-ю новогоднюю пенсию

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на сегодняшний день в министерстве не обсуждается перспектива выдача пенсионерам ежегодной новогодней выплаты. Об этом пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что законопроект о тринадцатой пенсии был подготовлен в комитете Госдумы по социальной политике. Деньги предлагают брать из федерального бюджета.

«Коммерсантъ» пишет, что инициатором проекта стал глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Документ направлен для отзыва в правительство.