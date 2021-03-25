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Сегодня, в 22:24

На сайте госзакупок нашли аукцион по закупке карамели для ФСО на 1,5 млн рублей

Заявки на электронный аукцион принимаются до 24 декабря

Фото: Global Look Press

Сегодня на сайте «ЕИС Закупки» появился электронный аукцион на закупку леденцовой карамели, начальная стоимость которого составляет 1 506 640 рублей за 8 тонн продукта. На закупку обратил внимание телеграм-канал «ЧТД».

Заказчик – Управление военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения Федеральной службы охраны РФ. «Карамель должна соответствовать требованиям ГОСТ 6477-2019 Карамель», – указано в информации об объекте закупки.

Подача заявок от исполнителей продлится до 24 декабря. Возможно, речь идет о закупке подарков для детей служащих ФСО.

Теги: #ФСО

Рубрика: Экономика

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