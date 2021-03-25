На сайте госзакупок нашли аукцион по закупке карамели для ФСО на 1,5 млн рублей
Заявки на электронный аукцион принимаются до 24 декабря
Сегодня на сайте «ЕИС Закупки» появился электронный аукцион на закупку леденцовой карамели, начальная стоимость которого составляет 1 506 640 рублей за 8 тонн продукта. На закупку обратил внимание телеграм-канал «ЧТД».
Заказчик – Управление военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения Федеральной службы охраны РФ. «Карамель должна соответствовать требованиям ГОСТ 6477-2019 Карамель», – указано в информации об объекте закупки.
Подача заявок от исполнителей продлится до 24 декабря. Возможно, речь идет о закупке подарков для детей служащих ФСО.