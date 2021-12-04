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Вчера, в 19:53

Мэрия Москвы до конца 2024 года потратит на уборку снега 3 млрд рублей

Уборка одного кубометра снега в Москве в 2022 году будет стоить 63 рубля

Фото: АГН Москва

7 декабря на сайте госзакупок появился контракт на 3 171 905 210 рублей. Такие деньги заказчик ГБУ «Автомобильные дороги» готов заплатить за услуги по подметанию и уборке снега. На это обратил внимание телеграм-канал «ЧТД».

Контракт действителен до 31 декабря 2024 года. Достался он ООО «Правильная утилизация», которая неоднократно получала подряды от мэрии и других московских ГБУ.

Согласно контракту, цена на вывоз одного кубометра снега будет повышаться на 1 рубль каждый год от 62 рублей в текущем году до 65 рублей – в 2024 году.

Единственным владельцем ООО «Правильная утилизация», по данным «Контур.фокус» является некто Владимир Макеев.

Рубрика: Экономика

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