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Вчера, в 23:18

Российские заёмщики тратят более трети доходов на возврат долгов

Наименее закредитованы заемщики в кавказских регионах

Фото: Global Look Press

Общероссийский народный фронт в рамках программы по защите прав заёмщиков подсчитал, что долговая нагрузка россиян с начала года выросла с 27% до 35%. Это значит, что средний российский должник выплачивает более трети своего дохода на возврат занятых ранее средств.

При этом просроченная задолженность в общем снизилась с 4,5% до 4,2%, отмечают «Известия».

Самыми закредитованными оказались заёмщики из Тывы. Там должники отдают в среднем 78% от своего дохода на покрытие кредитов. В Калмыкии этот показатель равен 64%, в Ленинградской области, Удмуртии и Чувашии – 50%.

Кавказские регионы в этом плане самые сдержанные. В Чечне, Дагестане и Ингушетии от общего дохода идёт 11-13% на оплату кредитов. В Крыму и Севастополе этот показатель равен 5-6%, но там мало представлены крупные банки.

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