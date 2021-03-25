Потребители себя

Юрия Дмитриева признали виновным в изготовлении и распространении порнографии и дали пятнадцать лет строгого; на заседание суда по продлению ареста Ивану Сафронову не пустили родных; наш ультиматум, по мнению МИДа, услышан в США, НАТО и на Украине; а в Кремле готовятся к президентской кампании 2024 года, на которой, по сообщениям РБК, единственным кандидатом от власти является Путин. Все это происходит на фоне ожидания войны (могут и на Новый год жахнуть, как в 1995-м, опыт есть), неудержимо растущих цен и распоряжения контролировать все денежные операции россиян (Центробанк отрицает – считай, подтверждает, мы же знаем эти опровержения, тоже опыт). То есть никаких надежд на перемены сверху быть не должно. Оно и к лучшему – сверху у нас всегда получается половинчато и безболезненно для главных фигурантов, с персональной пенсией.

Это прямой сигнал насчет будущих планов, потому что на конференции первого лица получилось, воля ваша, неубедительно. Это они с таким запасом пугалок и приманок рассчитывают править до 2030? Серьезно? Вот с этими представлениями о благосостоянии советских, тьфу, несоветских людей с магнитофонами в каждой семье? Вот с этим ресурсом идей, с таким качеством холуев и этими намерениями грозить всему миру, никогда, однако, не доводя до войны, ибо итог ее предсказуем и в лучшем для нас случае грозит уничтожением всего мира? Да, именно так, да, со всем этим, да, они готовы, намерены и считают это счастьем для россиян. Им кажется, что россияне больше всего на свете боятся перемен и больше всего любят свое начальство, гарантирующее всем нам посредственность всего. Им кажется, что озлобление против всех соседей – от домашних до географических – представляется россиянам оптимальным состоянием. Им кажется, что вся страна вечно хочет слушать поздравления с Новым годом именно от этого руководителя, и даже сам он признался, что на Новый год будет слушать себя в кругу семьи. Допускаю, что для него это действительно радость.

Выводов отсюда три, и оба очень оптимистические.

Во-первых, они действительно стали главными потребителями своих новостей, пресс-конференций и угроз, сами слушают и боятся, сами радуются, сами верят, остальным грустно и смешно, и это правильно.

Во-вторых, они больше не верят в косметические перемены сверху, равно как и в мелкие реформы: все делается для полномасштабного переформатирования всей системы власти и всей патриотической парадигмы, и это прекрасно.

И конечно, ни Дмитриев, ни его оппоненты никаких пятнадцати лет на своих нынешних местах не просидят, и вовсе не потому, что, не дай бог, умрут. Белорусского коллеги-партнера и его оппонентов это тоже касается.

С Новым годом!