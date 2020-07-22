Гражданин, которого мы заслужили: Дмитрий Быков о предложении Киева по обмену Медведчука

Не нужно менять Россию – просто всех, кому не нравится Россия, надо аккуратно имплементировать на Запад, и наоборот. Ей-богу, эти недовольные начнут приносить грандиозную пользу новым родинам. И никаких тебе революций – мирный «Обмен», как называлась когда-то пророческая повесть Юрия Трифонова. Просто там шла речь про обмен ценностей, а тут – про свободный обмен граждан.

И чем нашивать на одежду оппонента звезду иноагента, честней и проще выслать его туда, где его качества – профессионализм, честность, обучаемость – будут востребованы. А к себе забирать всех, кто умеет и любит стучать, льстить и доносить: таких хватает во всем мире, но только у нас они могут сделать карьеру при практически нулевом интеллекте.

Так что меняйте, скорее меняйте Медведчука, а заодно отдайте сюда всех, кто считает Путина непревзойденным лидером. Власть должна наконец получить то население, которого она заслуживает: мало к чему способное, но всем довольное. Правда, не факт, что через пару лет все эти попробовавшие и убедившиеся не попросятся обратно. Что ж, это и будут идеальные граждане, понявшие, что перемен к лучшему на земле не бывает в принципе.