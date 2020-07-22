Гражданин, которого мы заслужили: Дмитрий Быков о предложении Киева по обмену Медведчука
Обозреватель «Собеседника» оценил идею о российском гражданстве для «кума Путина»
Владимир Зеленский не исключил обмена Виктора Медведчука на кого-либо из украинских военнопленных.
Правда, для этого благого дела (а всякое освобождение есть дело по определению благое) нужно подтвердить российское гражданство Медведчука. По-моему, это пустая формальность: как сказано в Евангелии от Матфея, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше, – а сокровище Виктора Медведчука в России, и это его кум Владимир Путин. Так что можно храбро менять Медведчука на любого пленного украинца, а в придачу забрать и кого-нибудь из россиян-иноагентов. Что им тут делать?
Давно ношусь с этой идеей: надо крайне упростить процесс обмена гражданами. Множество украинцев желают жить в России и поддерживают Путина. Множество россиян желают видеть президентом человека вроде Зеленского и без виз посещать Европу. Да что там! Мало ли я знаю американцев, которым реально и безумно нравится Владимир Путин! И это не только эмигранты, тоскующие по родине, но и природные реднеки, которым близки ценности так называемого мужского государства.
Тысячи русских желают наслаждаться ценностями свободы и ратуют за ношение оружия, но ведь и тысячи американцев говорят, что Америка катится в бездну и только честный консерватор Путин умеет поставить на место политкорректных сволочей! У Трампа в Штатах неважные перспективы, а в России он бы полноценно реализовался – вообще нам надо постепенно собирать у себя всех низвергнутых диктаторов; Янукович, по слухам, прекрасно себя чувствует, Лукашенко готовится.
Не нужно менять Россию – просто всех, кому не нравится Россия, надо аккуратно имплементировать на Запад, и наоборот. Ей-богу, эти недовольные начнут приносить грандиозную пользу новым родинам. И никаких тебе революций – мирный «Обмен», как называлась когда-то пророческая повесть Юрия Трифонова. Просто там шла речь про обмен ценностей, а тут – про свободный обмен граждан.
И чем нашивать на одежду оппонента звезду иноагента, честней и проще выслать его туда, где его качества – профессионализм, честность, обучаемость – будут востребованы. А к себе забирать всех, кто умеет и любит стучать, льстить и доносить: таких хватает во всем мире, но только у нас они могут сделать карьеру при практически нулевом интеллекте.
Так что меняйте, скорее меняйте Медведчука, а заодно отдайте сюда всех, кто считает Путина непревзойденным лидером. Власть должна наконец получить то население, которого она заслуживает: мало к чему способное, но всем довольное. Правда, не факт, что через пару лет все эти попробовавшие и убедившиеся не попросятся обратно. Что ж, это и будут идеальные граждане, понявшие, что перемен к лучшему на земле не бывает в принципе.