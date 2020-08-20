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Дмитрий Быков: Агенты нормы

В потоке новостей – гибридная война с Украиной, беженцы из Афганистана, ковид – нормальной выглядит только одна: 1 сентября

Фото: Global Look Press

В большинстве школ и вузов 1 сентября пройдет в очном режиме

Будем откровенны: число учителей, радостно ожидающих конца каникул, пренебрежимо мало, число школьников, считающих дни до начала занятий, ничтожно. Более-менее довольны студенты – им предстоит масса новых знакомств, и они мотивированы заниматься наконец тем, что им интересно; однако и они будут в нетерпении ждать первых каникул. Прежний учащийся и учитель имели все основания тосковать, что кончается август. Но сегодня, боюсь, начало учебного года – единственное вообще событие, напоминающее о норме. О простых человеческих занятиях, а не о преследованиях, запрещениях, арестах, отъездах или абсурдных парламентских распоряжениях.

Когда нынешнюю Россию будут подробно исследовать – и не только историки, а и судьи, – окажется, что почти все занимались чем-нибудь противозаконным: законного-то ничего не осталось. Одни выполняли преступные приказы. Другие участвовали в коррупционных схемах. Третьи распространяли лживую пропаганду. Четвертые ходили по квартирам, предлагая написать новое заявление на Навального. Пятые имитировали трудовую деятельность в офисах, душили свой или чужой талант и вообще всеми способами старались не допустить будущего. И только две категории населения окажутся неподсудны, поскольку делали единственно полезное, естественное дело: те, кто учился, и те, кто учил.

Фото: Александр Шпаковский

Разумеется, среди них тоже не все благополучно. Есть сотни учителей, повторяющих ложь, угрожающих самым активным и талантливым детям, подменяющих обучение воспитанием (и воспитанием официозным, то есть лживым). Есть тысячи учащихся, которым так и хочется поехать на форум вроде «Территории смыслов» или «Тавриды». Всех их можно понять – в России не осталось других вертикальных лифтов. Но есть миллионы, которым интересно просто расти, думать, спорить, разговаривать и набираться ума. Среди них тоже есть, конечно, зачинщики чьей-то травли, сектанты и антилидеры, но на то и опытные педагоги, чтобы с ними справляться. Дети и учителя сегодня – те немногие, кто занимается своим делом. Не скажу даже «агенты прогресса» – с прогрессом во всем мире сейчас туго, – но агенты нормы. На вопрос о роде занятий они могут отвечать, не опуская глаз. И когда потомки спросят: что вы делали осенью 2021 года? – они из тех немногих, кто не покраснеет.

Они. И еще врачи. И несколько сот иноагентов.

Впрочем, все они и есть врачи, даже когда журналисты или учителя. Не зря ученых во всем мире определяют словом «доктор». Необязательно Фауст – можно Живаго.

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