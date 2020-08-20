Дмитрий Быков: Агенты нормы

Разумеется, среди них тоже не все благополучно. Есть сотни учителей, повторяющих ложь, угрожающих самым активным и талантливым детям, подменяющих обучение воспитанием (и воспитанием официозным, то есть лживым). Есть тысячи учащихся, которым так и хочется поехать на форум вроде «Территории смыслов» или «Тавриды». Всех их можно понять – в России не осталось других вертикальных лифтов. Но есть миллионы, которым интересно просто расти, думать, спорить, разговаривать и набираться ума. Среди них тоже есть, конечно, зачинщики чьей-то травли, сектанты и антилидеры, но на то и опытные педагоги, чтобы с ними справляться. Дети и учителя сегодня – те немногие, кто занимается своим делом. Не скажу даже «агенты прогресса» – с прогрессом во всем мире сейчас туго, – но агенты нормы. На вопрос о роде занятий они могут отвечать, не опуская глаз. И когда потомки спросят: что вы делали осенью 2021 года? – они из тех немногих, кто не покраснеет.

Они. И еще врачи. И несколько сот иноагентов.

Впрочем, все они и есть врачи, даже когда журналисты или учителя. Не зря ученых во всем мире определяют словом «доктор». Необязательно Фауст – можно Живаго.