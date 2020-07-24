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Дмитрий Быков: Без "Взгляда"

Глядя на судьбу Анатолия Лысенко, невольно спрашиваешь себя: кто будет возрождать отечественное телевидение, когда закончится все вот это вот?

Фото: Global Look Press

Анатолий Лысенко

Глядя на судьбу Анатолия Лысенко, невольно спрашиваешь себя: кто будет возрождать отечественное телевидение, когда закончится все вот это вот?

Фото: Александр Шпаковский
Дмитрий Быков

Сегодня практически нет разногласий насчет неизбежности окончания «вот этого вот», прикидывают даже, кто и как будет себя вести, – фундаментальным остается лишь вопрос, будет ли что возрождать. Напрашивается безрадостный вывод: у СССР были возможности перемен, хотя и он в конце концов оказался нереформируем. У путинской России такие механизмы не предусмотрены.

В щелястой империи позднего Брежнева на ТВ оставались профессионалы, в резерве у Андропова были будущие «прорабы перестройки», на иновещании трудились будущие создатели «Взгляда», поскольку иновещание было менее топорно и более изобретательно, чем обычная пропаганда «для своих». Аналогом иновещания сегодня является «Раша тудей», которая по цинизму и прямолинейности превосходит федеральные каналы. Последнее поколение, доверявшее телевидению – нынешние пенсионеры; нынешние студенты, главные бенефициары перемен, все узнают из айфона. Политическое поле зачищено и заасфальтировано, среди советников и потенциальных преемников нет ни одного интеллектуала. То есть понятно, что кому-то придется становиться Горбачевым (вероятно, на этот раз это будет кто-то из экономического блока, где уцелели остатки профессионализма), но Горбачев получится плохой. Гораздо хуже прежнего.

То есть никаких промежуточных форм – вроде советского по сути, но разоблачительного и боевого «Взгляда» – не будет. Оттепель и гласность устраивать некому. Система утратила последнюю гибкость и перешла в ригидную стадию: любого преемника снесет ход времени, и снесет, как Керенского, прежде чем он успеет что-либо предпринять. Всякий режим обязан думать о своей плавной трансформации – тогда есть шанс, что страна хотя бы уцелеет как таковая; полное нежелание слышать сигналы времени приводит к одному – смена власти обернется обнулением всего. У преемников и воспитанников Брежнева был шанс мирно выйти на пенсию, а то и возглавить перемены (как оно и вышло); у тех, кто стареет сегодня, после Путина нет шансов ни на что – только на вечного Путина, но это шанс проблематичный.

Впрочем, оно и лучше. Как показывает история, перемены, возглавляемые бывшими бонзами и боссами, все равно ведут в тупик. Не получается у них перестройка, при всей их субъективной честности и бесспорном таланте. 1985–1991 годы были интересными, но фальшивыми. И хорошо, что они не повторятся.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2021 под заголовком «Без "Взгляда"».

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