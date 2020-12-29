"Крыса, уходи!": Дмитрий Быков озвучил девиз грядущего Нового года

На смену года Крысы придет год Быка. А что думает на этот счет Дмитрий Быков?

Креативный редактор Sobesednik.ru подводит итоги уходящих двенадцати месяцев и дает советы России 2021 года.

Дмитрий Быков // фото: Александр Шпаковский

Все уже всё знают, это ведь из главных советских обычаев, а они живучи: Новый год встречать желательно в кругу семьи, цвета белые и серебристые, на столе никакой говядины, ничего красного (хотя быки цветов не различают), предыдущие годы Белого Металлического Быка – 1841, 1901 и 1961. В 1841-м убили Лермонтова и окончательно оформился долгий николаевский застой с зажимом всего и вся; в 1901-м случилась в Питере Обуховская оборона – забастовка, которую жестоко подавили, но требования частично выполнили; в 1961-м взлетел Гагарин. Всё это были сравнительно тихие годы, в которые, однако, концентрировались силы для будущих противостояний.

Бык – животное терпеливое и мирное, объясняют нам газетные астрологи; он любит свою корову, свое стойло (он вообще домашняя скотина), но крайне нетерпим к посягательствам на свое достоинство. На суверенитет, сказал бы я. Думать, что после високосного года наступит облегчение, никто нам не запретит, но все уже успели вспомнить про 1941-й, наставший после 1940-го, тоже неспокойного. Короче, из людей нипочем не вытравить ожидания чего-то нового, хотя ничто в современной России, будем откровенны, на это не указывает.

Не будем поэтому строить прогнозов, давать советов насчет пользы всего растительного в новом году тоже не станем, а вспомним об одном главном бычьем качестве. Говорю вам это как Быков, зная на личном опыте, что это качество является в России самым полезным. И это не любовь к родному стойлу (нет слов, прекрасная) и не готовность защищать суверенитет, – нет, товарищи, я говорю об упрямстве.

Бык упрям, это его определяющее качество; если он упрется рогом, его не сдвинешь. В России нужны все виды упрямства: умение упорствовать в своих мнениях, как бы тебя ни разубеждали, умение любить своих близких, как бы на них ни клеветали, и умение стоять на своих позициях, как бы ни шантажировали. В России нужна бычья сила, это верно, – но и бычье спокойствие, потому что бесит все, от погоды до соседей, но ничто нас на свете не может вывести из себя. Бык действует по принципу из хорошего анекдота: «Сейчас мы медленно спустимся вниз и покроем все стадо». Медленно, понимаете? Но неотвратимо.

Главное же, что надо повторять в этот Новый год: Крыса, уходи. Спасибо тебе за все хорошее, что ты нам дала, пусть против воли. Спасибо за то, что впервые за долгое время мы вспомнили о солидарности и были равны себе. Спасибо за то, что ты не всех догрызла. Но твое время скоро кончится. Чисто восточный календарь, ничего личного. Крыса, уходи!

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Материал вышел в издании «Собеседник» №50-2020 под заголовком «Важны все виды упрямства».