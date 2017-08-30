Дмитрий Быков
Источник: «Собеседник» №33-2017
00:02, 30 Августа 2017 Версия для печати

Дмитрий Быков: Пропустите детей!

«Лучший символ современной российской ситуации – это именно перенос Дня знаний из-за религиозного праздника...»
«Лучший символ современной российской ситуации – это именно перенос Дня знаний из-за религиозного праздника...»
Фото: Global Look Press

Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков – о переносе линейки с 1 сентября в ряде школ из-за Курбан-байрама.

Мне бы не хотелось раздувать скандал из-за ситуации с переносом Дня знаний из-за Курбан-байрама: в конце концов, это затронуло напрямую лишь немногочисленные московские и петербургские школы, находящиеся рядом с мечетями. Да и то – одни перенесли линейки, другие оставили. И мусульманские священнослужители рекомендовали как раз не переносить, чтобы не создавать лишнего шума. Баранов в черте города резать не будут, зарежут в Подмосковье. То есть ситуация разрулилась, и на этот раз обошлось. Обойдется ли на будущий год – гадать не станем, до нового года многое переменится. Но вообще-то лучший символ современной российской ситуации – это именно перенос Дня знаний из-за религиозного праздника, и тут уж неважно – мусульманский он, православный или сектантский. Важно, что религия в очередной раз потеснила науку вообще и школу в частности, и это глубоко закономерно: за оскорбления чувств верующих в России судят, а за оскорбление чувств атеистов – еще ни разу.

Защитники архаики отличаются повышенной агрессией, и с ними лучше не связываться; даже если сами мусульмане не дают повода – их все равно боятся. Помните, как говорили про Pussy Riot: попробовали бы они так-то в мечети… Будем откровенны: именно мечетей в России сегодня боятся больше всего. Это касается и ИГИЛ, которое запрещено и потому его нельзя называть, и чеченского вождя, которого тоже лучше не называть.

Дмитрий Быков
Дмитрий Быков
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

В том-то и проблема: в России нельзя критиковать религию, потому что она обижается, и можно как угодно шельмовать атеизм, потому что он не так раним и мстителен. В результате возникает чудовищный перекос: лишить детей праздничной линейки из-за религиозного праздника – нормально. Ведь знания – это не священно. Это так, тьфу. С помощью знаний карьеры не сделаешь, а с помощью веры – запросто. А вот несколько уменьшить масштаб религиозного праздника по случаю Дня знаний – это никак. Можно разозлить радикалов, нарушить хрупкое равновесие. У нас и так чудовищный удар по имиджу страны – завелись в Сургуте террористы, столько лет главным террористом был Сенцов, и вот на тебе, объявился настоящий.

Главное же – вся эта абсурдная ситуация лишний раз заставляет вспомнить опыт Советского Союза, по которому нельзя не ностальгировать, особенно в дни религиозных праздников. Все-таки единственный путь к прогрессу – строить больше школ, чем мечетей. И как самая дорогая машина с самым агрессивным водителем на зебре должна пропускать пешехода, так и все верующие всех религий должны потесниться, чтобы пропустить главную святыню – детей, идущих в школу. А общество, у которого другие святыни, обречено. Аминь.

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