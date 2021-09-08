Активисты обвинили Тинькофф Банк в увольнении сотрудницы, защитившей себя и коллег от допнагрузок
Организация "Социалистическая Альтернатива" начала кампанию в поддержку молодой экс-сотрудницы чата банка
Тинькофф Банк пообещал дать развернутый ответ на ситуацию с экс-сотрудницей Анастасией Резюк. Девушка работал в банке оператором чата, но оказалась уволенной после истории, когда объединила вокруг себя коллег и добилась снятия дополнительных неоплачиваемых нагрузок.
Кампанию в поддержку сотрудницы банка начала левая политическая организация «Социалистическая альтернатива» в соцсетях.
Полгода назад руководство потребовало от Анастасии и ее коллег обучаться новым продуктам банка в нерабочее время. Девушка организовала чат с коллегами и коллективно обратилась к начальству с требованием, чтобы обучение проходили в рабочие часы.
Добиться справедливости в этом моменте коллективу удалось, но саму Анастасию спустя время понизили в должности, перестали давать дополнительные продукты для реализации, что влияло на доход сотрудницы. В итоге руководство всякий раз оценивало ее работу на 0 из 100 баллов, хотя девушка трудилась так же, как и раньше.
Из-за этого Анастасия лишалась премии. Но, как и во многих организациях, работодатель обозначает в окладе минимальную сумму. Премиальная часть составляет 40% от зарплаты операторов чата в банке.
«Очень удобно: в любой момент можно дисциплинировать недовольных работниц и работников лишением этой премии, а вместе с тем и почти половины средств к существованию. Какие долгосрочные планы можно выстроить на такой работе?»
– пишет в своем обращении «Социалистическая альтернатива».
В организации утверждают, что активистке неоднократно звонило руководство и полунамеками пыталось заставить ее перестать заниматься профсоюзной деятельностью, грозилось уволить по статье, если она не согласится уволиться по соглашению сторон.
С 30 июля девушка работала на удаленке, согласно бессрочному приказу работодателя. Поэтому Анастасия временно переехала из Москвы в регион, где продолжила выполнять свои обязанности. Узнав о ее переезде, начальство потребовало вернуться в московский офис, хотя это и противоречило внутреннему приказу.
14 сентября девушка заявила, что не может сиюминутно вернуться на работу в офис и попросила дать два месяца на временный переезд. Но сотрудница отдела кадров в Zoom зачитал ей приказ об увольнении за дисциплинарный проступок.
Кампания в поддержку Анастасии Резюк сосредоточилась в Instagram. Официальный аккаунт ТинькоффБанка уже ответил под одной из публикаций:
«Мы работаем только в рамках законодательства и не нарушаем права сотрудников. Пост интересный – мы разберемся в данной ситуации и после вернемся сюда с полноценным комментарием».