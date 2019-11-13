Дивиденды госкомпаний вывели российский фондовый рынок в мировые лидеры

Согласно данным расчета стратега Сбербанка по рынку ценных бумаг Коула Эйксона, индекс российского рынка MSCI Russia полной доходности, включая дивидендную, в 2019 году вырос на 44%, обогнав почти в четыре раза индекса рынков развивающихся стран MSCI EM показавшего +12%, и вдвое развитых стран, выросшего на 22%, сообщает РБК.

7 ноября сообщалось, что индекс Московской биржи впервые закрылся выше 3000 пунктов, хотя впоследствии и упал до 2961,46 пунктов 11 ноября. Однако директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики в УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин отмечал в комментарии The Bell, что «происходящее сложно назвать эйфорией. Процесс начался еще в 2015 году, а не месяц назад».

По его словам, весной 2008 года индекс упал до 2000 пунктов, к осени ещё в четыре раза из-за мирового финансового кризиса — сначала до 1000 пунктов, а затем и до почти 500. Расти он начал с 2015 года в том числе из-за благоприятных внешнеполитических условий. По прогнозам Брагина, в ближайшие два-три года рост может составить ещё 15–20%, но необязательно в ближайшее время.

Как считает старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин, рост российского рынка обеспечен во многом интересом международных инвестиционных фондов и в основном пришелся на «Газпром», Сбербанк, «Норильский никель», ЛУКОЙЛ и МТС. По мнению руководителя направления «персональный брокер» Альфа-банка Сергей Караханян, при минимальном объеме санкций компании «стали делиться прибылью с акционерами очень щедро, что подталкивает котировки к новым вершинам».

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что Минфин заложил в проект бюджета на 2020 год дивиденды от Сбербанка в размере 50% чистой прибыли компании, о таком решении банка также сообщал его глава Герман Греф. Кроме того, из-за высоких показателей «Роснефть» также намерена увеличить и без того рекордную сумму выплат дивидендов.

Эйксон также называет доходы от дивидендов главной причиной роста, по его данным, она равна 6,7%, таким образом является самой высокой в мире.