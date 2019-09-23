Минфин поверил словам Грефа и заложил в бюджет долю от 50% прибыли Сбербанка

Минфин заложил в проект бюджета на 2020 год 217,1 миллиардов рублей в качестве дивидендов от Сбербанка, таким образом, ведомство рассчитывает на выплаты банком половины чистой прибыли за год акционерам.

Центральный банк РФ является обладателем 50% и одной акции Сбербанка, из чего следует, что всем акционерам компания должна будет выплатить 434,2 миллиарда рублей, а если учесть привилегированные бумаги, планка поднимется выше 453,3 миллиардов рублей, пишут «Ведомости». Для этого согласно международным стандартам прибыль банка должна увеличиться на 9% по сравнению с 2019 годом.

Ранее на встрече 10 сентября с Президентом РФ Владимиром Путиным глава Сбербанка Герман Греф заявил о своем намерении начать выплачивать дивидендами 50% чистой прибыли к 2020 году, а после «существенно увеличить» их.

В текущем году компания выплатит в бюджет рекордные 43,5% прибыли, что в совокупности с налогами принесет государству 502 миллиарда рублей.