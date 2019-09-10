Путин поторопил "Сбербанк" с адаптацией их технологий для нужд государства

В ходе встречи с председателем правления «Сбербанка» Германом Грефом Президент РФ Владимир Путин попросил главу корпорации ускорить адаптацию технологий в сфере искусственного интеллекта «Сбербанка» в государственные структуры для решения региональных и федеральных задач, следует из расшифровки, опубликованной на сайте Президента.

Во время диалога Греф отчитался перед Президентом о финансовых достижениях компании, указав, что после сырьевых компаний «Сбербанк» является вторым налогоплательщиком и лидирует по количеству налоговых выплат в 60% регионов.

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По словам Грефа, выплаты налогов и дивидендов государству с 2009 года выросли почти в 10 раз, то есть с 59 миллиардов рублей совокупно до 502 миллиардов рублей, которые компания выплатит в 2019 году.

Вторым пунктом доклада стало обсуждение работы в рамках сотрудничества банка с государственными структурами в области технологий и, в частности, искусственного интеллекта. Греф сообщил о подписании с правительством соответствующего соглашения и заверил Президента, что работа по проекту уже началась и будет продолжаться.

Глава «Сбербанка» высказался о необходимости серьезного реформирования системы образования в стране, отдельно отметив высшие учебные заведения. По его словам, есть очень большие возможности для повышения производительности труда, повышения прозрачности и скорости оказания государственных услуг в разных сферах за счет использования технологий искусственного интеллекта. Для этого создано два подразделения: одно для работы с региональными проектами, другое с федеральными.

Президент призвал вводить эти технологии в государственные структуры «как можно быстрее».