Сечин заявил об увеличении размеров дивидендов для акционеров "Роснефти"

Глава корпорации «Роснефть» Игорь Сечин объявил о возможном увеличении выплат дивидендов по итогам 2019 года в связи с хорошими показателями компании в третьем квартале, передает РБК со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный на сайте организации.

«30 сентября акционеры компании одобрили выплату рекордных промежуточных дивидендов на общую сумму 162,6 миллиарда рублей. С учетом сильных финансовых результатов за третий квартал и относительно стабильной текущей конъюнктуры акционеры вправе рассчитывать на увеличение дивидендов по итогам 2019 года», — приводятся слова Сечина в релизе.

Как указано в отчете, по сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года чистая прибыли госкорпорации выросла на 25%, достигнув отметки в 550 миллиардов рублей. При этом показатель EBITDA вырос за квартал на 7,6%, а по сравнению с прошлым периодом на 1,5%.

Также в релизе отмечается, что с начала года «Роснефть» уменьшила свой долг и торговые обязательства на 820 миллиардов рублей.

Ранее Sobesednik.ru писал о заявлении директора департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина Владимира Цибанова, по мнению которого рост прибыли нефтяных компаний не способствует появлению новых проектов и расширению инвестиций, так как средства тратятся на погашение кредитов, выкуп акций и выплаты дивидендов.