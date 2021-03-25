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Домашний «маскарад». Рецепты натуральных косметологических масок для лица из тыквы, яблока и апельсина

Согласитесь, создать что-то лучше и полезнее, чем матушка-природа, невозможно. Натуральное — это недорого и полезно. Именно поэтому многие дамы сегодня увлечены созданием домашней косметики на основе трав, овощей и фруктов

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Фото: @Pixabay

Тыквенное масло от морщин

Для приготовления маски в маленькой мисочке смешаем 1 чайную ложку тыквенного масла, 3 чайных ложки картофельного или кукурузного крахмала и пару капель лимонного сока. Держать на коже полчаса, смывать холодной водой. Эффект: исчезают мелкие морщинки, цвет лица становится восхитительным, кожа лучше переносит перепады температур.

Яблочное пюре для цвета лица

Перемешиваем в чашке 1 столовую ложку натёртого яблока, желток, по 1 чайной ложке муки и меда. Если «подкармливать» этим свою кожу дважды в неделю, то после 10 масок кожа становится гладкой, поры уменьшаются, пигментные пятна светлеют. В маски с пюре можно добавлять овсянку, творог. Полезна и яблочная вода: четверть стакана сока кислых яблок разбавить пол стаканом воды и умываться на ночь. Нет времени на приготовление? Возьмите кусочек яблока и протрите лицо.

Апельсиновая кожура для обновления кожи

Поместите в кружечку пол чайной ложки растительного масла, 2 столовых ложки йогурта, 1 столовую ложку тертой апельсиновой кожуры и столько же овсяных хлопьев. Перемешайте и нанесите на лицо на несколько минут. После процедуры ополосните кожу настоем ромашки. Эффект: старые клетки легко отшелушиваются, кожа получает нужные витамины и дышит.

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