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Маска из клубники, солнцезащитный крем: как сохранить красоту кожи рук летом

Sobesednik.ru рассказывает, какие простые домашние средства помогут ухаживать за руками в теплое время года

Фото: скриншот с Youtube

Летом нам нередко кажется, что солнечная тёплая погода идёт только на пользу нашей красоте, однако сухой воздух, солнце, ветер, вода и работа на дачном участке могут стать серьёзным испытанием для красоты наших рук, аукнувшись сухостью кожи, трещинками, мозолями и прочими неприятностями. Вновь привести ручки в порядок, а также предотвратить появление данных проблем можно попробовать при помощи простых народных средств.

Всё лишнее – прочь!

Один из основных этапов ухода за руками в любое время года – это использование скраба. Тем более что домашний скраб можно легко и быстро приготовить всего из двух ингредиентов – оливкового масла и сахара. Смешиваем продукты вместе, наносим на кожу рук, аккуратно массируем, после чего смываем тёплой водой и промакиваем полотенцем или салфеткой. После использования скраба рекомендуется нанести на кожу любимый крем для рук.

К слову, использование скраба можно сочетать с массажем кожи рук.

Достойное место среди ритуалов ухода за руками занимают и всевозможные ванночки. Например, ванночка с морской солью считается полезной не только для кожи, но и для ногтей. Ещё один вариант ухода – ванночка с оливковым маслом, в которую руки стоит погрузить примерно на 10-15 минут, а после осторожно промокнуть салфеткой или полотенцем (и, конечно, использовать крем). 

Маска на выбор

Нужно отметить, что различные растительные масла входят в состав очень многих домашних средств по уходу за кожей рук. Например, такое масло (оливковое, масло авокадо, льняное и так далее) можно добавить в состав полезной маски. Так, маска из сметаны, нескольких капель оливкового масла и размятых в пюре ягод клубники поможет напитать кожу рук. Также различные масла можно использовать и самостоятельно, предварительно немного разогрев. 

Впрочем, маску для рук можно приготовить и из других съедобных ингредиентов. Например, из отварного картофеля и молока: разминаем оба продукта до консистенции пюре, наносим на руки примерно на 20 минут, а после смываем и закрепляем результат кремом. А все поклонники овсянки на завтрак могут использовать её ещё и в косметических процедурах. Для этого готовую овсяную кашу нужно смешать с растительным маслом, а потом опустить в тёплую массу руки на 15-20 минут. В такую маску, к слову, также можно добавить и немного мёда.

Сохранить и защитить

Но, конечно, любые проблемы лучше предотвращать, нежели решать. Вот несколько полезных советов, которые помогут сохранить красоту рук даже в жаркую летнюю погоду:

– постарайтесь не мыть руки в горячей воде: она может ещё больше пересушить и без того испытывающую стресс кожу;

– мыть посуду, работать на участке и так далее стоит в перчатках, чтобы защитить кожу рук от негативного влияния и возможных травм;

– о том, что летом важно использовать солнцезащитный крем, знают все. Не забывайте наносить его и на ручки тоже. А для ногтей можно найти специальное защитное покрытие;

– забудьте о привычке сушить руки так называемым естественным способом: после мытья стоит вытирать кожу насухо.

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