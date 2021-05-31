Мини-платья, тесные пиджаки и блузы: от каких вещей нужно избавиться летом 2021 года

«В летний период нужно собирать свой гардероб с умом», – считает звёздный дизайнер Аника Керимова. Ведь именно в это время года многие женщины совершают модные провалы.

Загляните в свой гардероб: там наверняка, есть вещи, от которых нужно избавиться уже сейчас. Sobesednik.ru поможет вам в этом вопросе.