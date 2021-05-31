Вчера, в 21:58

Мини-платья, тесные пиджаки и блузы: от каких вещей нужно избавиться летом 2021 года

Советы читателям Sobesednik.ru даёт дизайнер Аника Керимова

Фото: Личный архив Аники Керимовой

«В летний период нужно собирать свой гардероб с умом», – считает звёздный дизайнер Аника Керимова. Ведь именно в это время года многие женщины совершают модные провалы.

Загляните в свой гардероб: там наверняка, есть вещи, от которых нужно избавиться уже сейчас. Sobesednik.ru поможет вам в этом вопросе.

Мини-платья

– В предыдущие годы девушки предпочитали подчёркивать красоту своих ног, отдавая предпочтения мини-платьям, – говорит Аника. – Таким образом, они могли продемонстрировать окружающим своё главное достоинство – стройные и длинные ноги. Но в этом году мини-платья вышли из моды. В коллекциях ведущих мировых дизайнеров их нет. Сейчас в тренде – платья длины миди и макси. Особенно актуальных платья ярких оттенков, в частности кислотных, с корсетом.

Классические блузы

– Классические блузы с приталенным кроем – ещё один антитренд нынешнего лета, – продолжает Аника. – Но это не значит, что блузы совсем вышли из моды. Нет, они как раз по-прежнему являются одним из главных атрибутов гардероба. Но сейчас лучше отдавать предпочтение более свободным моделям. В них и комфортно, и легко.

Фото: Личный архив Аники Керимовой
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Комбинезоны с шортами

– Комбинезоны с шортами в нынешнем летнем сезоне лучше не надевать, – считает Керимова. – Они делают фигуру бесформенной. Но при этом классические комбинезоны по-прежнему актуальны. Они помогают скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть достоинства. Также сейчас в тренде – костюмы с удлинёнными шортами. Как правило, ярких расцветок. В них вы будете смотреться настоящей королевой.

Тесные пиджаки

– Тесные пиджаки также вышли из моды, – говорит Аника. – На это есть несколько причин. Во-первых, в них не слишком удобно. Сейчас, как и в случае с блузами, лучше отдавать предпочтение моделям свободного кроя. В таких пиджаках вы будете смотреться свежо и актуально. В тренде – и классические брючные костюмы. Конечно же, ярких расцветок. Потому что летом женщина должна быть особенной.

Капри

– Про капри нынешним летом тоже лучше забыть, – уверяет Аника. – Сегодня, как я уже сказала, все мировые дизайнеры делают ставки на свободные фасоны. Вместо капри лучше приобрести кюлоты. В них можно, как говорится, и в пир, и в мир. Они подходят и для деловых встреч, и для повседневной жизни. А ещё лучше приобрести парочку костюмов в пижамном стиле – вот это главный тренд лета. Модный цвет сезона – лаванда, а также леопардовые и хищные принты.

Теги: #мода

Рубрика: Красота -> Красота

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