Доктор Облокулов Фахриддин 10 июня проведет открытый онлайн-семинар

Доктор Облокулов Фахриддин, опытный хирург и ЛОР, специализирующийся на открытой и закрытой ринопластике, проведет открытый онлайн семинар для специалистов и просто людей, интересующихся трендами современной пластической хирургии. Дата семинара – 10 июня.

Основная тема выступления известного ташкентского специалиста – использование инновационных материалов и методик в ходе операций по коррекции формы носа, перегородки и крыльев.

Отдельное внимание врач планирует уделить особенностям использования ультратонких шовных материалов импортного производства. По его мнению, они являются одним из факторов, влияющих на период реабилитации.

Хирург, к которому на прием приезжают не только люди со всего СНГ, но и из Европы, на практике убедился в важности применения качественных инновационных материалов. Те же шовные нити, к примеру, позволяют снизить срок восстановления после операции до 7-10 дней, что по меркам пластической хирургии очень быстро.

Еще одна тема предстоящего семинара – внедрение в косметологическую хирургию методик с минимальным травматическим воздействием. Например, французской пьезотехнологии или специализированного лазерного оборудования.

Основной аудиторией анонсированного онлайн семинара доктор, который и сам постоянно посещает съезды хирургов-ринопластов, видит не только врачей. Да, большая часть тем в повестке онлайн лекции предназначена для людей из медицинской сферы.

С другой стороны, хирург хотел бы увидеть в числе зрителей тех, кто планирует сделать коррекцию носа, но не знает, как она проходит, каких результатов можно ожидать. Еще одна цель врача – донести, что с использованием дорогих современных материалов и инновационных методик пластическая хирургия может быть безболезненной, относительно комфортной, а результаты – быстрыми, без отеков, синяков, шрамов и долгой реабилитации.

Доктор Облокулов Фахриддин – практикующий хирург и ЛОР с основной специализацией в области рино- и септопластики. Ежегодно проводит несколько сотен операций. В своей работе делает акцент на детальном информировании пациентов о методах диагностики и оперативного вмешательства, на индивидуальном подходе и применении наименее травмирующих, бережных методик.

Подробности и повестку предстоящего семинара, а также фото пациентов хирурга до и после операций вы можно посмотреть в инстаграме доктора: @doctor_fahriddin.