Фитнес-эксперт раскрыл три секрета, как полюбить тренировки

Несмотря на то, что границы Турции закрыты, летний отдых никто не отменял. Как правильно привести свое тело в форму к пляжному сезону, нам рассказал эксперт-методист и координатор направления групповых программ X-Fit в России Руслан Панов.

1. Как правильно подобрать тренировку?

– Когда возникает потребность в переменах, первым делом мы обычно начинаем заниматься своим внешним видом, фигурой – выходим на пробежки по утрам или записываемся в фитнес-клуб. И не зря: движение способствует позитивным переменам в жизни. Регулярные тренировки ускоряют реализацию поставленных целей, помогая прорабатывать любые сферы жизни, – особенно если это «умные» занятия по системе Smart Fitness, например, тренировка Extra Smart.

2. Что значит «умное» занятие?

– Его главная задача – за счет изучения и освоения принципов естественной биомеханики сформировать навык грамотного движения, устраняя болевые ощущения в суставах и возвращая телу его природную функциональность. Большинство упражнений строятся на ощущении баланса и оптимальности, а это основные задачи нашей нервной системы. Такой подход позволяет не просто совершенствовать физическую форму, но и укреплять здоровье, существенно улучшая качество жизни.

3. Как чувствовать себя комфортно во время занятий?

– Возможно, вы удивитесь, но особое значение имеют аксессуары: они помогают настроиться на правильную волну. Не бойтесь надевать на тренировки красивую спортивную одежду – она для того и создана, чтобы в ней заниматься.

