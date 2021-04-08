"Сельскохозяйственные" патчи Канделаки: как создатель косметики звезды оказалась не тем доктором

Раздражение кожи, аллергия, отек Квинке, волдыри и испорченное лицо – такие жалобы мы нашли среди отзывов о косметике известной телеведущей Тины Канделаки. Возможно, причина в том, что разработчик линейки является больше специалистом по растениям, нежели экспертом по дерматологии?

Путь в косметологи

«Мозг – это то, ради чего был создан человек. Затем – сердце, легкие. И только на шестом месте по обеспечению питательными веществами стоит кожа. Поэтому применять или не применять косметические вещества – так вопрос не должен стоять».

Автор этих слов – руководитель лаборатории «Эманси» (производителя косметики Ansaligy), профессор, доктор биологических наук и автор десятков российских косметических брендов Валентина Деменко. Свой бизнес она начинала еще в 90-х годах, с тех пор запустила на отечественном рынке десятки косметических линий.

Валентина Деменко // Фото: стоп-кадр с YouTube

В PR-сопровождении косметики засветились и звезды – от Валерии до Тины Канделаки. И это при том, что ее эффективность клинически не доказана, а часть клиентов жаловалась на плачевные последствия ее применения. Вопросы есть и к самой квалификации Деменко. Но обо всем по порядку.

Валентина Ивановна родилась в 1947-м в поселке Кадошкино Мордовской АССР. Юность провела там же, до поступления в институт. В студенческие годы она познакомилась со своим будущим мужем – Василием Деменко. Пара переехала в Москву.

В перестройку Валентина работала в Институте садоводства в Бирюлево, где заведовала лабораторией физиологии и биохимии. Там же изучала гормоны растений, обеспечивающие им устойчивость к различным погодным условиям. Василий же был старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией микроклонального размножения, зав. отделом питомника ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства» (его учредителем является Минобрнауки).

– Возможно, я так всю жизнь и была бы ученым, моя работа мне нравилась. Но тут Советский Союз развалился, нашу лабораторию перевели на хозрасчет. Нужно было откуда-то брать деньги на исследования. Стала думать, как можно применить наши разработки на практике. Из научной литературы мы узнали, что система защиты у растений и у кожи человека очень близка. Причем, как оказалось, для укрепления структуры кожи нужны полиненасыщенные жирные кислоты, которые не синтезируются организмом человека, но вырабатываются растениями. И тогда мы выделили масло из семян смородины, изучили его и поняли, что его можно использовать в производстве кремов, – рассказывала Деменко «Коммерсанту».

Чтобы доказать ценность продукта, была заказана медицинская экспертиза. Деменко признавалась, что одолжила для этого у знакомых 100 тыс. «старых», неденоминированных рублей – это был первый инвестиционный капитал будущей компании. Кто проводил ту самую экспертизу, неизвестно, но результат ее удовлетворил заказчиков.

Деменко с партнерами по бизнесу отправилась предлагать свой продукт на одну из крупных российских фабрик. Переговоры закончились ничем – компания заявила, что себестоимость продукта будет слишком высокой, а ее товар нацелен на людей со средним достатком. Тогда начинающие предприниматели создали собственную компанию, которая получила название «Лаборатория Диво». На тот момент она производила всего два вида кремов для лица под маркой «Диво» – смородиновый и малиновый. Со временем ассортимент расширялся, компания стала выпускать шампуни, гели для душа. К 1998-м наименований продукции было уже полтора десятка.

ООО «Лаборатория Диво» возглавил общий товарищ семьи Деменко – ученый Александр Востоков. Впоследствии он и Деменко станут учредителем ЗАО «Лаборатория Эманси», которая займется разработкой и изготовлением косметических изделий по контракту для российских и зарубежных компаний.

Деменко, Востоков и еще семь человек также станут учредителями акционерного научно-производственного центра «Садко-Ц» – он должен был заниматься производством фармацевтики и косметологических средств. Среди учредителей юрлица был «Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства» – тот самый, где работал Василий Деменко. Но в итоге «Садко-Ц» был ликвидирован. В ЗАО «Лаборатория Эманси» государство по документам никакого участия не принимает.

Звездные лица косметики

– Вы видите, что творится в телеэфире – там фигурируют миллионные бюджеты, поэтому нам нужна была еще какая-то пробивная сила, которая бы усилила эффект кампании. И решили, что этой силой могло бы стать узнаваемое лицо, – говорил о рекламной компании фирмы в 2003-м гендиректор «Эманси» Вадим Кормилицын (долгое время он работал на АвтоВАЗе, пройдя путь от рядового сотрудника маркетингового подразделения до директора департамента инвестиций).

«Узнаваемым лицом» была выбрана певица Валерия, которая в тот момент остро переживала разрыв со своим бывшим супругом Александром Шульгиным. Контракт был заключен с «Нокс Студио» продюсера Иосифа Пригожина, после чего Валерия стала лицом «Эманси». В 2003-м в интервью «Секрету фирмы» Кормилицын говорил, что в рекламную кампанию было вложено $5 млн. Однако 8 лет спустя эта сумма упала до $200 тыс. Сколько денег было вложено на самом деле, остается только догадываться, отчетность не была опубликована.

Валерия

Так или иначе, по телевидению запустили ролики со звездой, которая рассказывала о чудодейственных особенностях маски-таблетки, которая быстро впитывает и передает активные вещества коже. СМИ также сообщали, что певица стала акционером компании.

– Предложение я приняла потому, что мне было очень любопытно. Я пробую себя в совершенно новом для меня деле, вникаю в тонкости бизнеса, – объясняла Валерия.

Эксперимент со «звездным лицом» повторится через несколько лет, когда партнером Валентины Деменко станет Тина Канделаки.

В 2015-м телеведущая создала собственный косметический бренд – Ansaligy. Главным технологом стала Деменко (Канделаки вспоминала, что познакомилась с ней на крупной косметической выставке). Изначально бренд был представлен небольшой линейкой – гелем для умывания, сывороткой и четырьмя видами дневного и ночного крема для лица.

Однако отзывы о косметике Ansaligy в интернете не самые лучшие: ее критики сетуют, что и без того дорогая продукция вызывает проблемы с кожей.

– Лицо в прыщах-волдырях и раздражении, пострадали я и подруга. Не берите косметику, – пишет одна из клиенток на популярном сервисе отзывов.

Если Валерия пиарила маски для лица, то Тина занялась раскруткой новомодных патчей. С этим средством был связан большой скандал, случившийся в 2020-м. Тогда клиентка Ansaligy посетовала, что патчи от Тины Канделаки за 5 тыс. рублей довели ее до отека Квинке.

– Мое лицо было как шар, я не могла дышать. Я чуть не умерла, не являясь аллергиком. Моя мама – доктор и сразу сделала мне укол, после того, как я начала задыхаться, – рассказывала пострадавшая. В комментариях под жалобой девушки в Instagram нашлись еще несколько россиянок с похожими реакциями организма.

Впрочем несправедливо было бы утверждать, что положительных отзывов нет совсем. Есть. Да вот только на том же сайте отзывов они оставлены пользователями, судя по всему, зарегистрировавшимися специально ради этого. В портфолио у них больше никаких отзывов нет.

В феврале магазин Ansaligy был отключен от продаж на «Яндекс. Маркете». Причины этого остаются неизвестными.

Доктор каких наук?

– Я считаю, что в российской косметике нет бренда, к которому не имеет отношения Валентина Ивановна. Она профессор, доктор биологических наук, это очень интересный человек... Она очень хорошо выглядит, она молодая женщина. Ей только исполнилось 70 лет. Поэтому Валентина Ивановна — красавица и умница, – говорила Канделаки про Деменко в интервью Forbes.

Действительно, Деменко многие годы позиционирует себя доктором биологических наук. В таком же качестве она выступает в многочисленных публикациях СМИ, также ее представляет Тина Канделаки. И она действительно доктор наук. Только вот ученую степень Валентина Ивановна получала за научную работу в сфере отнюдь не биологии, а – сельского хозяйства, свидетельствуют данные Российской государственной библиотеки. В архиве РГБ можно найти диссертацию Деменко по теме «Инициирование опадения плодов и листьев, его механизм и возможности использования в практике садоводства». Вот за нее-то она и получила степень доктора сельскохозяйственных наук. Но уж никак не биологических.

– С теоретической точки зрения опадение органов или тканей представляет собой интегральное выражение старения и своеобразной адаптации растений к неблагоприятным условиям, – с таких слов начинается работа Деменко. Тема, без сомнения, важная. Но так ли уж соотносятся знания о старении растений с производством кремов, призванных приостановить старение кожи?

Кстати, доктором сельскохозяйственных наук является и ее супруг Василий Деменко, его труды Валентина Ивановна использовала в своей диссертации.

Между тем степень доктора биологических наук в косметической сфере чрезвычайно важна. Многие компании сотрудничают с такими учеными, они принимают участие в разработке и производстве разной продукции. Наверное, самым известным среди них является доктор биологических наук Энио Таффи, в 1989-м создавший в Италии одноименный бренд по производству косметики.

Найти косметическую фирму, которой руководит доктор сельскохозяйственных наук, нам не удалось. Похоже, случай Деменко – единственный...

Василий Серов