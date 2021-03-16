Патчи для глаз: какие проблемы они могут решить

Это особый вид косметической маски, способный быстро устранить определенные недостатки

Патчи для глаз пришли к нам из Южной Кореи. Целый ряд европейских брендов включили этот продукт в свои коллекции. Любой предлагаемый вариант (кроме жидкого) визуально напоминает пластырь и крепится на расстоянии 2 мм от нижнего века. Чем плотнее прилегание, тем быстрее впитывается пропитка и обеспечивает заметный результат в сочетании с пролонгированным эффектом. Чаще всего используются пластыри, которые нормализуют водный баланс, устраняют следы усталости и отечность. Это особый вид косметической маски, способный быстро устранить определенные недостатки.

Основные предложения и их возможности

В современном интернет-магазине широко представлены патчи для глаз. Не всегда удается с первого раза подобрать продукт, который подойдет именно вам.

Важно четко сформулировать задачу, которую предстоит решить. Часто изготовители в предназначении указывают целый список возможностей, поэтому ориентируйтесь прежде всего на первые позиции в перечне. А вот рекомендации бьюти-блогеров и подруг следует воспринимать конструктивно. Принцип универсального действия в этом случае не работает. Обладателям чувствительной кожи следует избегать многокомпонентных вариантов, поскольку они увеличивают риск появления аллергических реакций.

Остановимся подробнее на основных предлагаемых формах:

Тканевые. Такой вариант появился первым, стал классическим и чаще всего используется для базового ухода. Для его изготовления обычно применяется нетканый материал – целлюлоза, пропитанная специальным лосьоном. Именно от его состава зависят возможности маски. Тканевые варианты неплотно прилегают к коже, поэтому они не дают лифтинг-эффекта, но вполне способны придать свежий вид, устранить темные круги, осветлить пигментацию. В Азии (особенно в Японии) очень популярны сухие патчи для глаз, изготовленные из хлопка. В дополнение к ним можно купить лосьоны для пропитки с различным терапевтическим действием, а также их используют как защитные накладки на область век при выполнении макияжа. Но степень прилегания у хлопковых изделий также невысока.

Гидрогелевые. Плотно прилегают и принимают форму покровов. Представляют собой желе, которое сразу после нанесения застывает. Имеют достаточно сложную рецептуру, в которую входят аминокислоты, растительные экстракты (например, ромашка, лаванда, зеленый чай), муцин улитки, коллоидное золото, пептиды, витаминные комплексы. Возможности этих продуктов достаточно широки. Они увлажняют, питают, выполняют лифтинг, разглаживают морщины, повышают упругость, выравнивают рельеф. Наносить такую маску следует в горизонтальном положении и спокойной обстановке. Строго придерживаемся рекомендуемых временных рамок. Продолжительность процедуры обычно не превышает 15-20 минут. Затем покрытие полностью высыхает и начинает поглощать естественную влагу, которая содержится в дерме. При наличии клаустрофобии при выполнении процедуры может возникнуть определенный дискомфорт.

Жидкие. Изготавливаются в форме спрея и имеют гелевую структуру. Удобны для применения в дорожных условиях. Могут использовать не только в области век, но и наносится на другие участки (между бровями, носогубные складки, шея).

С микроиглами. Входят в каталог несколько азиатских и европейских брендов. Процедура абсолютно безопасная и не травматичная. Микроиглы – это капли гиалуроновой кислоты. Благодаря заостренной форме они прокалывают покров, отделяются от клейкой поверхности и проникают в дерму. В формулу также входят экстракты водорослей, пептиды, вытяжки из разных растений.

Верно подобранные патчи для глаз дают заметный результат уже после первого применения.