Число новых случаев COVID-19 впервые с 18 ноября опустилось ниже 23 тысяч

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 22 851. Общее число инфицированных достигло 3 401 954, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Этими данными делится ТАСС.

Впервые с 18 ноября количество новых случаев заболевания оказалось ниже 23 тысяч. В относительном выражении прирост, согласно данным штаба, два дня не превышает 0,7%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,1%), Еврейской АО (0,3%).

За последние 24 часа было выявлено 3 010 новых случаев заражения в Санкт-Петербурге, 1 292 — в Московской области, 472 — в Нижегородской области, 390 — в Воронежской области, 389 — в Ростовской области.

Сейчас в России продолжают лечение 561 228 человек.