Россиянка из Новосибирска стала победительницей международного конкурса "Мисс Офис – 2020"

Победительницей международного и единственного в мире конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис-2020» стала россиянка из Новосибирска Анна Локтионова. Финал конкурса состоялся Москве 21 ноября в онлайн-формате. Несмотря на то, что в зале не было зрителей, трансляцию шоу посмотрели около 5 миллионов человек.

За звание «Мисс Офис-2020» боролись 28 девушек из России и других стран мира. Победительница получила 2 000 000 рублей и корону от ювелирного бренда Kabarovsky, а также щедрые комплименты от других партнёров конкурса.

Анне 26 лет, и она является главным специалистом по подбору персонала ПАО Банк «ФК Открытие». Помимо этого, девушка любит творчество, она не первый год занимается танцами и моделингом.

Ведущими финального шоу в этом году стали актер театра и кино, кинорежиссер Дмитрий Дюжев, а также директор конкурса Светлана Бобрикова.

В состав жюри вошли известные персоны, такие как: Николай Валуев, Светлана Журова, Екатерина Гордон, Антон Макарский, Анна Вендер, Николай Сванидзе, Тимур Соловьев, Кирилл Сафонов, Олег Зорин, Евгений Гаврилин, Елизавета Знагован, которая завоевала титул «Мисс Офис» в прошлом году.

Девушкам было непросто выступать перед именитыми членами жюри, не имея зрительной поддержки в зале. Уверенность придавали комментарии болельщиков во время онлайн-трансляции на сайте конкурса и в социальных сетях.

Прием заявок на участие в 12-ом сезоне конкурса начался с 25 ноября 2020 года на официальном сайте конкурса.

Учредитель и генеральный спонсор конкурса – компания «Комус».