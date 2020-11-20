Финальное шоу "Мисс Офис – 2020" впервые пройдет в онлайн-формате

Уже одиннадцатый год подряд в Москве проходит финал Международного конкурса красоты «Мисс офис – 2020». Каждый раз организаторы удивляют гостей грандиозным шоу, и этот год не исключение. В связи с карантинными мерами, было принято решение провести финал конкурса в онлайн-формате. Несмотря на то, что в зале совсем не будет гостей, оргкомитет обещает, что шоу в этом году будет не менее масштабным и зрелищным.

Финал начнётся 21 ноября в 18:00. Любой желающий может понаблюдать за тем, как 30 финалисток будут бороться за главный приз – звание «Мисс офис – 2020», непереходящую корону и 2 000 000 рублей. Присоединиться к онлайн-трансляции можно на официальном сайте конкурса и в его сообществах в социальных сетях.

Конкурс не зацикливается только на оценке женской красоты, а делает акцент на интеллекте и таланте участниц. «Мисс офис» преследует цель – изменить стереотипное отношение к конкурсам красоты и популяризовать образ успешной деловой женщины, которая виртуозном может совмещать и карьеру, и семью.

В этому в роли ведущих выступят актер и кинорежиссёр – Дмитрий Дюжев и директор конкурса - Светлана Бобрикова. А оценивать красоту участниц был приглашен звёздный состав жюри: Николай Валуев, Светлана Журова, Екатерина Гордон, Николай Сванидзе, Тимур Соловьев, Антон Макарский, Кирилл Сафонов, Анна Вендер и Елизавета Знагован – обладательница титула «Мисс Офис – 2019».