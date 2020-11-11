Соскучились по ароматам Франции? Примите участие в конкурсе от "Собеседника" и Lenor

В социальной сети издания «Собеседник» разыгрываем полугодовой запас нового любимого аромата Полины Гагариной La Passionee кондиционеров от Lenor Haute Couture, который сочетает в себе ноты граната, имбирной лилии и редких пород дерева, способные перенести в мир парижских улочек и парфюмерии. Кондиционер для белья Lenor несомненно придает одежде мягкость, дарит свежесть и способен защитить ее от износа, выцветания, образования катышков и потери формы. Одежда, постиранная с добавлением кондиционера, легко гладится и имеет антистатический эффект.

«Аромат — неотъемлемый элемент стиля, который иногда говорит о вас гораздо больше, чем могут сказать слова. Ароматы способны подчеркнуть вашу внешность и оттенить внутреннюю красоту, преобразить ваш образ, образ вашего дома. Аромат и ощущение свежести, которое дарит Lenor вашим вещам, дополнится невероятными тактильными ощущениями от соприкосновения с вашей одеждой», — отмечает Кристоф Ван Донген, дизайнер ароматов Procter & Gamble.

Для участия в конкурсе вам необходимо:

• поделиться постом со своими друзьями

• в комментариях под постом рассказать о своих любимых ароматах, которые вдохновляют вас и напоминают самый яркий момент в жизни.

Победителем станет автор самого красочного и романтичного комментария.