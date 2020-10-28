Выиграй "Кибершолдерс" для геймеров от Head & Shoulders!

В честь выхода уникальной серии шампуня для геймеров «Кибершолдерс» бренд Head & Shoulders и ИД «Собеседник» проводит в своей соцсети конкурс – разыгрывает уникальную серию «Кибершолдерс» среди подписчиков!

В апреле 2020 бренд Head & Shoulders совместно c Х5 Retail Group провели конкурс на создание креативной этикетки для «Кибершолдерс». Пользователи прислали 2000 идей, среди которых лучшей стала идея Никиты Зуева из Москвы.

Сухость, зуд и перхоть заставляют быть в постоянном напряжении. Ты боишься потерять контроль, движения скованы, и это мешает сосредоточиться на игре. Правильный уход поможет решить проблемы с кожей головы и чувствовать себя уверенно.

Чтобы всегда быть на высоте, голова должна быть чистой — и внутри, и снаружи. С «Кибершолдерс» ты обретешь ощущение свежести и сможешь выглядеть безупречно в любом сражении. Побеждай и ищи уникальную серию шампуней в магазинах сети «Пятерочка»!