Гладкий путь эпиляции: готовимся к лету зимой 

Шугаринг, восковая эпиляция, электроэпиляция, лазерная, фото и элос-эпиляции — почти в каждом салоне красоты предлагают целый набор услуг для того, чтобы помочь избавиться от нежелательной растительности.

Если речь про электроэпиляцию и световые методики удаления волос, то начинать многоступенчатую эпиляцию лучше всего зимой. Для полного избавления от волос потребуется примерно семь процедур. Во время первой процедуры уходит 40% волос безвозвратно, с каждой последующей — волос будет все меньше и меньше.

Кроме того, одно из главных противопоказаний к эпиляции (фото-, элос, лазерной) — это загар. Только зимой отсутствует риск появления пигментации — солнца-то нет, да и участки кожи в это время года всегда прикрыты одеждой.

При электроэпиляции каждый волосок удаляется пинцетом, но не простым, а электрическим. Разряд тока сжигает волосяной фолликул, после чего от волоса не остается и следа.

Электроэпиляция — самый изученный метод, который применяется уже более ста лет и работает со всеми видами волос вне зависимости от цвета кожи, толщины. Его возможно применять на всех участках кожи, даже на груди или лице.

Однако у этого метода есть и свои минусы. Это больно, обычно используют анальгетики. Процедура проходит долго, для больших зон (ноги, руки, зона бикини) потребуется несколько часов. Сразу после на коже образуются корочки, которые за неделю проходят.

К световым методикам относят лазерную, Элос и фотоэпиляцию. У них похожий принцип действия. При лазерной эпиляции происходит разрушение волосяных фолликулов при помощи лазерного луча. Кожные покровы при этом не повреждаются, а слегка нагреваются и быстро остывают. Лазерная эпиляция позволяет удалить только те волоски, которые отросли на 3–5 мм и видны на поверхности, то есть находятся в фазе активного роста. Однако процедура может оказаться неэффективной против недостаточно тёмных или светлых волос, кроме того, она не гарантирует 100% долговременный эффект, через какое-то время небольшое количество волос может снова появиться.

Фотоэпиляция, при которой волосы сжигаются световой вспышкой, безболезненна. Разрушению подвергаются сами фолликулы. Однако, как и лазерная эпиляция, она не показана для светлых волос на светлой коже и для темных на очень смуглой: эффекта не будет.

Элос-эпиляция совмещает основные плюсы фото- и лазерной эпиляции. Во время процедуры происходит одновременное воздействие света и электричества, что позволяет безвозвратно удалять волосы любого типа. Однако это очень дорогое удовольствие, да и возможно, что через некоторое время все-таки снова вылезет нежелательная растительность.

— Как и другие сферы косметологии, эпиляция тоже не стоит на месте, — говорит Светлана Вострикова, основатель и руководитель центров косметологии и эпиляции «Эпилсити». — Так, чтобы свести к минимуму все недостатки электроэпиляции, был разработан аппарат Eclipsia. Он позволяет удалять волосы на различных участках тела, даже самых чувствительных, причем безболезненно, анестезия не используется. Кроме того, следы на коже в виде точек отсутствуют, регенерация ткани происходит очень быстро, в течение одного-двух дней.

Световые методики эпиляции (лазерная, Элос, фото) позволяют надолго избавиться от нежелательных волос. Главное правило для достижения наилучшего результата — проходить сеансы лазера нужно регулярно для получения нужного воздействияна волосяную луковицу.

Если же вы все-таки побаивайтесь аппаратных технологий, можно удалить волосы воском. В салоне процедура займет минут 15–20 и будет стоить совсем недорого. От теплого воска поры раскрываются, поэтому волосы удаляются легко, не травмируя кожу. А после нескольких сеансов неприятные ощущения проходят практически полностью.

Вероника Крашенниникова, практикующий врач –косметолог:

— Вид эпиляции выбирается в зависимости от типа волос, кожи и уровня болевого порога человека. Электроэпиляция действительно очень действенный метод: за 10–12 месяцев, а может и меньше, можно избавиться от нежелательной растительности навсегда, но тут надо быть готовым к тому, что при проведении данной манипуляции в интимной зоне пациентка может испытывать боль и дискомфорт. Это происходит из-за того, что воздействие на стержни осуществляется при помощи слабого электрического тока, который затрагивает и эпидермис, вызывая покалывания. Как правило, процедуру проводят под местной анестезией. Можно сочетать и несколько видов эпиляции, например, проводим несколько сеансов электроэпиляции, затем переходим на лазер или фото и после этого получаем желаемый результат.