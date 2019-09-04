Вьетнамский, индийский рынок и бьюти-аутлет: куда отправиться за косметикой

Охотникам за редкостями рынка косметики и парфюмерии подскажем несколько мест, поход в которые не ударит по карману.

Вьетнамский рынок (ТЦ «Ханой», Ярославское шоссе / МКАД)

Вьетнамский рынок богат интересной едой, посудой, этническим декором, мебелью и занимательными вещицами. Здесь вы можете попробовать сметанное яблоко, маринованные семена лотоса, рыбный соус, десерт из рисового теста мочи, специфические напитки, не имеющие аналогов.

На верхнем этаже в фудкорте представлены кухни Китая, Вьетнама, Кореи и Индии. Знаменитые блюда — фо бо, нэмы, пян-се, жареное мороженное и многое другое — продаются там за очень приемлемую цену.

Также здесь представлена вьетнамская косметика и различные мази, настойки с ядами, клыками, рогами животных. Спрашивать у продавцов, что это за мазь или крем, лучше не стоит, потому что они готовы продать все, что вам приглянулось, и могут назвать тысячи причин, почему мазь от грибка прекрасно подойдет для лица. Да, был и такой случай — поэтому на вооружение берите телефон со скачанным приложением-переводчиком, которое будет переводить вьетнамские этикетки с картинки.

что еще

Если вы боитесь, что будете ловить вьетнамские флешбэки после покупки неизведанного товара, то на нижнем этаже есть магазины с такими же продуктами, русскоязычными продавцами и наклейками с переводом. Правда, стоимость продуктов будет выше.

Индийский рынок (гостиница «Севастополь»)

Индийский рынок — это кладезь полезных вещей, драгоценных камней, гомеопатических средств и косметических продуктов. Здесь это богатство продается за смешные деньги, либо за бесценок — для любителей поторговаться.

Из опробованных продуктов очень советую косметику марки Khails, которая, к слову, продается в наших аптеках куда дороже. Шампуни, краски, кремы, лечебные средства и прочие продукты натуральные — состав косметики богат травами и эфирами местных растений, которые оказывают лечебный эффект. Шампуни подойдут для местного применения против себореи, диффузного выпадения волос и андрогенной алопеции.

Также очень советую индийскую марку Dabur — в самой Индии она высоко ценится. У них есть, например, красная зубная паста, которая заметно отбеливает зубы и хорошо лечит десны. Чтобы ее приобрести в «Севастополе», достаточно сказать «Дайте пасту от налета, для курильщиков» — это местный ходовой товар.

Ну и, конечно же, чаванпраш — древняя пищевая добавка родом из Индии. Основной ингредиент — растение амла, а кроме нее в состав входят 80 других трав и растений. Чаванпраш благоприятно воздействует на органы пищеварительной системы, за счет активных компонентов борется с хеликобактер пилори (бактерией — возбудительем гастрита, панкреатита и язвы желудка) и прочими паразитами, которые мешают организму нормально работать. Лакомство очень специфическое, кроме того, очень вкусное. Употреблять его можно с молоком и серебряной посыпкой, как делают индийцы.

Почти в каждом магазине продается вкусно пахнущее благовониями мыло. Это не обычный брусок, как мы привыкли, а тканевые одноразовые стики, которые соединены в блокнот. Согласитесь, это очень удобно. Еще здесь можно найти за бесценок неплохие аттары и эфирные масла, духи домов Asgharali, Al-Rehab, Widian, мускус кабарги, абсолю дамасской розы, ну и, конечно же, лучшие на рынке ладан и мирру.

На верхних этажах рынка можно плотно покушать. Очень советую попробовать наивкуснейшую курочку с индийским карри. Готовят там для работников рынка и для себя, поэтому обстановка очень аутентичная. Помещение, правда, маленькое, зато очень уютное.

что еще

С 6 по 8 сентября москвичей в сквере Дома Гоголя встретит индийский базар. Будут предлагать гадания на таро и рунах, средства аюрведы, этнические украшения, вкусную еду, пахучие специи и не только. Организаторы обещают занимательные лекции искусствоведов и индологов. Поговаривают, что даже мебель привезут.

I Beauty Cosmetic Outlet (поселок Ульяновского лесопарка)

Большой плюс, что открылся аутлет совсем недавно и про него мало кто знает. Выбор тут очень богатый, но главное — цена! Бьюти-аутлет — это сток косметики и парфюмерии, в том числе нишевых брендов, с 80%-й скидкой.

Товары с дефектами упаковки обычно продаются за полцены, товары с истекающим сроком годности (а часто «истекающий» срок годности — это еще полгода-год) продаются со скидкой до 80%. Товары, которые сняли с производства, можно взять с 70%-й скидкой.

В этом местечке действительно есть чем поживиться. Не бойтесь покупать парфюм с якобы истекающим сроком годности: этот срок установлен законодательством и в среднем составляет пять лет. Эта информация касается торговцев, но обычных покупателей это мало должно волновать: пока парфюм не опробирован (когда вы делаете первый «пшик» на флаконе, сначала пшикнет воздушная пробка) — он «законсервирован». Не говоря уж о том, что в составе содержимого флакона главный ингредиент, как правило, спирт, а скоропортящихся масел в парфюмерии уже практически нет — производители перешли на химические аналоги. Впрочем, и парфюм со скоропортящимися ингредиентами при правильном хранении живет десятки лет.

что еще

Если вам интересны хранение и уход за ретро-парфюмом, обязательно посетите Музеи парфюмерии (они есть в Москве и Санкт-Петербурге). Там можно не только рассмотреть ретро-флаконы, но и попробовать легендарные ретро-выпуски. В основном в музее представлены редкие коллекции духов XIX–XX века. Там же можно посмотреть на старенькие миниатюрки Chanel, Jean Patou, YSL, Caron, Dior, понаблюдать за тенденциями моды и изменением дизайна флаконов известных домов.

Ну а если вы прониклись атмосферой и по-настоящему влюбились в аромат, то есть возможность и купить его в магазине музея. Правда, товар должен быть выпущен не ранее 1950 года и состоять в профиците фонда музея. Кстати, в Москве ко Дню города музей наполнит парфюмерный фонтан винтажными духами. Правда, организаторы предупреждают, что на это событие стоит бронировать билеты заранее.