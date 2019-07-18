В любой непонятной ситуации – танцуй!

В центре внимания
Строительство Юго-Восточной хорды грозит потревожить могильник радиоактивных отходов в Москве
Радиация в Коломенском притягивает сталкеров и детей
Леонид Млечин: Мы хотим знать только про победу, но не о трагедиях
На родине стреляют, в России обдирают: сирийским беженцам некуда бежать

Новости дня

18 июля, четверг

[11:03]Ярославский вокзал проверяют из-за слов мужчины с "ментальными отклонениями"
[10:42]Стоимость нефти Brent и WTI снижается на биржевых торгах
[10:42]Сенатор из США заподозрил российский сервис FaceApp в слежке за американцами
[10:24]Пол Маккартни напишет мюзикл по мотивам знаменитого фильма Фрэнка Капры
[10:01]На АЭС под Тверью отрицают повышение радиации после отключения трех энергоблоков
[09:08]17 отравившихся едой из автоматов Healthy Food остаются в больнице
[08:58]Шестеро погибли, ребенок пострадал в ДТП с легковушкой и фурой в Приморье
[07:27]Россия заинтересована в нормализаций отношений с Грузией
[07:18]Кратковременные дожди и гроза ждут москвичей 18 июля

17 июля, среда

[17:52]РПЛ пообещала убрать поздние матчи из календаря чемпионата
[16:54]Депутаты предлагают разрешить предоставление бессрочного вида на жительство
[16:05]У задержанных в лесу сторонников ЗОЖ нашли нацистскую атрибутику
[16:05]Валентина Матвиенко предложила обновить Союзный договор России и Белоруссии
[16:03]Адвокат Голунова пообещал выяснить в СК, зачем журналиста вызвали на допрос
[16:00]Жители Красноярска пожаловались на бездействие властей из-за смога
[15:25]Двое обвиняемых в разбое сотрудников отделов "К" и "Альфа" ФСБ признали вину
[15:10]Суд продлил на три месяца арест тринадцати украинским морякам
[14:42]Глава колонии утаил причины попадания Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор
[14:26]Шестерым украинским морякам продлили арест еще на три месяца
[13:55]Московская недвижимость побила рекорд по сделкам с новостройками
[13:40]Сотрудников ярославской ИК-1 ждут проверки из-за новых пыточных видео
[13:18]Рамзан Кадыров оценил очередной спортивный рекорд шестилетнего чеченца
[13:14]В Астраханской области возбудили 17 дел против чиновников и предпринимателей
[13:12]МИД РФ заявил, что учителя американской школы пользуются статусом дипломатов
[12:59]Главный нарколог РФ назвал невозможным вылечить тех, "кто застарел в грехе"
[12:35]Следователям пришлось купить вещдок по делу MH17 за десятки тысяч долларов
[11:42]Минтруд рассказал о возможном создании реестра бедняков в регионах России
[10:58]ВЦИОМ выяснил, что 30% россиян считают Украину братской страной
[10:37]Володин призвал к "точечным изменениям" Конституции для расширения власти ГД
[10:24]Каждый третий россиянин боится повторения Чернобыльской катастрофы
[09:49]Самолет МЧС с 13 людьми на борту готовится к экстренной посадке в Жуковском
[09:03]Студентку Кембриджа оштрафовали за "нелегальную" лекцию о феминизме в Красноярске
[08:23]NYT: 30 учителям Англо-американской школы в Москве отказали в визах в РФ
[08:08]"Игра престолов" побила рекорд 25-летней давности, получив 32 номинации на "Эмми"
[07:45]Доклад ПА НАТО раскрыл места размещения 150 единиц ядерного оружия США в ЕС
[07:22]Дожди с грозами и понижение давления пообещали москвичам 17 июля

16 июля, вторник

[18:19]Тамара Гвердцители попыталась объяснить итоги конкурса "Славянский базар"
[17:52]Турецкие отели испугались оттока российских туристов и снизили цены
[17:51]Прокуратура проверит "новосибирские Мальдивы" после фото блогеров
[17:07]В российские аэропорты могут вернуться курилки


Фото: Shutterstock
Где отдохнуть дешевле и качественнее – в Крыму или за границей?
// фото: Дмитрий Часовитин / Global Look Press
Четыре способа избавиться от пня на своем участке
// фото: Михаил Мишин
Как проверить законность новых тарифов ЖКХ с 1 июля
Whole 30: девять правил самой модной диеты инстаграма
Фото: Shutterstock
Как заработать на старых и ненужных вещах
Большое летнее чтение: шестнадцать книг только для отпуска
Фото: Global Look Press
Десять важных мелочей про банковские карты, вклады и кэшбек
Пять упражнений направления Body & Mind на каждый день
Гастротуризм с доставкой: пять гостинцев, которые стоит везти из Италии
// фото: Olga Sokolova / Russian Look / Global Look Press
Топ-5 косметических процедур против старения

В любой непонятной ситуации – танцуй!

Красота
10:59, 18 июля 2019

Эта статья будет начинаться, как ушедшая в забвение передача «Секс с Анфисой Чеховой». Одна моя знакомая, испытывающая жесткий стресс на работе, попала на street-dance тренировку — и стала ходить на эти занятия как на сеансы терапии. По ее словам, с каждой тренировкой в этом ритме танца к ней возвращались сила к жизни и любовь к себе. Другая знакомая рассказывала, что ножная боль после таких тренировок отлично заглушает боль душевную.

В чем магия этих ощущений во время и после тренировки, рассказывает эксперт-методист и координатор направления групповых программ федеральной сети фитнес-клубов X-Fit Руслан Панов:

— У танцевальных тренировок очень много преимуществ — от тех, которые позволяют начинать знакомство с фитнесом любому желающему, до тех, которые связаны с решением фитнес-задач. Поскольку тренировки по танцам в фитнес-клубе длятся час и их основная характеристика заключается в том, что они должны подойти всем членам клубов , начать танцевать может каждый. Связано это с достаточной простотой хореографии на стандартных занятиях из расписания. Для развития танцевальных навыков по специальным направлениям больше подойдут студийные форматы мини-групп или персональный тренинг. Плюс легкость вхождения в тренировочный процесс связана с позитивной обстановкой на уроках, так как тренеры групповых направлений изначально обладают нужной харизмой — эта черта оценивается при приеме на работу. Если же рассматривать танцевальные занятия с точки зрения физиологии, то они выстроены как интервальный или кардиотренинг. Сочетание медленного разучивания связок и быстрый их «прогон» задают необходимые режимы работы кардиореспираторной системы для решения повседневных целей: жиросжигание, повышение выносливости и общего тонуса организма, настройка проприорецепции и связей нейронных синапсов.

В современном разнообразии направлений выходит на один из лидирующих планов dancehall, отличительной особенностью которого является сочетание уличной техники хип-хопа и женственных движений под ямайские биты регги. Изначально направление называлось просто ragga. На сегодняшний день — это полноценное ответвление современной хореографии.

— Преимуществом направления выступают простота освоения и отсутствие привязки к полу танцора, танцуют и мужчины, и женщины, — подчеркнул Руслан Панов.

Еще одно универсальное направление, хоть и классическое — bellydance. Мало кто знает, что этот стиль создавался турецкими и египетскими мужчинами в древние времена, а теперь традиционно рассматривается как женское направление, хотя это не так:

— Главное преимущество стиля в том, что это, пожалуй, то направление, на которое нужно идти, если есть сомнения или стеснение своей физической формы, — обращает внимание Руслан.

Еще одно перспективное направление — это Street Jazz, свободный стиль, в гармоничном симбиозе объединивший элементы разных танцевальных направлений. Современная танцевальная культура включает множество направлений: прочтение классической хореографии, джаза, балета сквозь призму «уличных» техник, экспериментальные направления, эстрада и ночные клубы и, конечно, «улица». Набирают вторую волну популярности брейк-данс и хип-хоп. Но и в этом многообразии Street Jazz стоит особняком, постоянно развиваясь, обновляясь и обогащаясь. Вдохновленное тем, чем живет молодежь, это направление отражает актуальные тенденции и заимствует лучшее у последних трендов в моде, музыке и, конечно, танце — это полет фантазии и абсолютная свобода самовыражения.

— Street Jazz — это особая философия танца, где нет оценок техники или постановки, но есть ощущение, что тебе нравится танцевать. Заметьте: именно нравится, а способен ты на это или нет — это уже второстепенно. Концепция Street Jazz в том, как ты ощущаешь современную музыку. Она разная — может быть лирической, агрессивной, плавной или жесткой, — искусство в том, чтобы развить в себе умение слышать собственное тело, почувствовать ритм и научиться двигаться в унисон, — поясняет Руслан Панов.

Поделитесь статьей:

Красота

В любой непонятной ситуации – танцуй!

Читать далее >

Красота

Выиграй эконабор для ухода за волосами от Head &Shoulders

Читать далее >

Красота

Выиграй бьюти-бокс от Royal Samples

Читать далее >

Политика
Борьба за чистоту под черным небом Красноярска
Валентина Матвиенко предложила обновить Союзный договор России и Белоруссии
МИД РФ заявил, что учителя американской школы пользуются статусом дипломатов
NYT: 30 учителям Англо-американской школы в Москве отказали в визах в РФ
Общество
За ГОСТом для фотографирования младенцев – ГОСТ для родителей?
17 отравившихся едой из автоматов Healthy Food остаются в больнице
Россия заинтересована в нормализаций отношений с Грузией
Кратковременные дожди и гроза ждут москвичей 18 июля
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Современная российская история прекрасна наглядностью, словно Господь убедился, что иначе не поймут. Неприятно, когда лезут с ненавистью, но еще фальшивей, когда лезут с любовью

Avatar

Белковский
Станислав

политолог

Если бы, например, «народный мэр» Севастополя стал спарринг-партнером путинского преемника на президентских выборах-2024, это было бы по крайней мере не скучно

Avatar

Радзиховский
Леонид

публицист

«Единая Россия» похожа на позднюю КПСС, когда у них вообще не было никакой идеологии – это были просто чиновники, собранные воедино. Партию сдадут: отмыть ее бренд невозможно


Культура и ТВ
"Игра престолов" побила рекорд 25-летней давности, получив 32 номинации на "Эмми"
Пол Маккартни напишет мюзикл по мотивам знаменитого фильма Фрэнка Капры
Антон Долин: Сокуров не закроет фонд, если решится проблема с финансами
Василий Лановой в Крыму заставил плакать актеров
Шоу-бизнес
Тамара Гвердцители посетовала на неисправный рояль на сцене "Славянского базара"
Тамара Гвердцители попыталась объяснить итоги конкурса "Славянский базар"
Итальянец Пупо чуть не довел режиссеров "Славянского базара" до инфаркта
Александр Ширвиндт: Юбилейное безобразие переживу на даче

Здоровье
Ученые впервые связали "синдром разбитого сердца" с развитием рака
Оплачиваемая работа защищает женщин от возрастной потери памяти
Гипертония после 20 намного повышает риск болезней сердца
Ученые усомнились в том, что антидепрессанты способны лечить депрессию
Туризм
Белоруссия ввела безвизовый режим для приезжающих на "Славянский базар"
Депутаты предлагают разрешить предоставление бессрочного вида на жительство
Турецкие отели испугались оттока российских туристов и снизили цены
Опрос выявил, на самолетах какого производства предпочитают летать россияне
Авто
Женщины получают травмы в ДТП гораздо чаще мужчин
Власти Петербурга хотят обезопасить Невский проспект с помощью ограждений
Первый турбоперекресток может заработать в Москве до конца 2019 года
Золотая-презолотая ЦКАД: обосновано ли подорожание?
Недвижимость
Движимая "недвижимость" и реновация в Страсбурге: юридический обзор
Московская недвижимость побила рекорд по сделкам с новостройками
Прокуратура Забайкалья купила квартиру у жены прокурора за 2,9 млн
ФНС заинтересовалась участками, на которые не начисляется земельный налог
Читайте также
Свежий номер
Платите за "Родину-мать". В России стали брать деньги за фотографии памятников
Где Собянин, там и Ракова // фото: Global Look Press
"Дворец Путина" в Геленджике оказался с браком
Фото: PhotoXPress
Летний чёс: как артисты и продюсеры обманывают зрителей
// плакат: Бабин Н. С. "Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи!"; фото: Shutterstock
Как в 90-х искали "золото партии" – и почему ничего не нашли
стоп-кадр из видеообращения протестующих
"Шиес никогда не потерпит крепостного права": протесты против свалки
Александр Ширвиндт // фото: Андрей Струнин
Александр Ширвиндт:
Юбилейное безобразие переживу на даче
Татьяна Устинова // фото: «ТВ Центр»
Татьяна Устинова:
Я не пишу детективы, а рассказываю истории с тайной
Михаил Полицеймако // Фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Михаил Полицеймако:
Людей приучают быть тупым стадом
Сергей Лукьяненко // фото: Александр Алешкин
Сергей Лукьяненко:
Учитесь жить бессмысленно
Все свои картины художник дарит галерее, которой сам и руководит // фото: Global Look Press
Александр Шилов:
Я простился с любимым делом


София Ротару // фото: Геннадий Авраменко
"Очередная шлаковая песня": Соседов раскритиковал возвращение Ротару на сцену
Лена Летучая // фото: Global Look Press
Дочь Розы Сябитовой наехала на Лену Летучую
Сергей Захаров // фото: Анатолий Ломохов / Global Look
Сергея Захарова похоронили спустя три месяца после смерти
Николай Махляев в эфире шоу "Прямой эфир"
Татьяна Касаткова будет добиваться повторной экспетизы ДНК ее отца
Фото: Global Look Press
Геннадий Малахов раскритиковал программу "Жить здорово"

Кадр: Новости Шеремета Девять с половиной / YouTube
Инцидент с путинским кортежем в Екатеринбурге: а была ли девушка?
Bernhard Classen / Global Look Press
Видеоигры могут развивать креативность у ребенка
// фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
От Эстонии до Майами: зарубежная недвижимость российских звезд
Фото в статье: Global Look Press
Как делать счастье: рецепт от Вячеслава Полунина
Владислав Тетюхин // фото: ТАСС
Человек из титана. Богач вложил состояние в больницу для простых людей