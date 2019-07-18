В любой непонятной ситуации – танцуй!

Эта статья будет начинаться, как ушедшая в забвение передача «Секс с Анфисой Чеховой». Одна моя знакомая, испытывающая жесткий стресс на работе, попала на street-dance тренировку — и стала ходить на эти занятия как на сеансы терапии. По ее словам, с каждой тренировкой в этом ритме танца к ней возвращались сила к жизни и любовь к себе. Другая знакомая рассказывала, что ножная боль после таких тренировок отлично заглушает боль душевную.

В чем магия этих ощущений во время и после тренировки, рассказывает эксперт-методист и координатор направления групповых программ федеральной сети фитнес-клубов X-Fit Руслан Панов:

— У танцевальных тренировок очень много преимуществ — от тех, которые позволяют начинать знакомство с фитнесом любому желающему, до тех, которые связаны с решением фитнес-задач. Поскольку тренировки по танцам в фитнес-клубе длятся час и их основная характеристика заключается в том, что они должны подойти всем членам клубов , начать танцевать может каждый. Связано это с достаточной простотой хореографии на стандартных занятиях из расписания. Для развития танцевальных навыков по специальным направлениям больше подойдут студийные форматы мини-групп или персональный тренинг. Плюс легкость вхождения в тренировочный процесс связана с позитивной обстановкой на уроках, так как тренеры групповых направлений изначально обладают нужной харизмой — эта черта оценивается при приеме на работу. Если же рассматривать танцевальные занятия с точки зрения физиологии, то они выстроены как интервальный или кардиотренинг. Сочетание медленного разучивания связок и быстрый их «прогон» задают необходимые режимы работы кардиореспираторной системы для решения повседневных целей: жиросжигание, повышение выносливости и общего тонуса организма, настройка проприорецепции и связей нейронных синапсов.

В современном разнообразии направлений выходит на один из лидирующих планов dancehall, отличительной особенностью которого является сочетание уличной техники хип-хопа и женственных движений под ямайские биты регги. Изначально направление называлось просто ragga. На сегодняшний день — это полноценное ответвление современной хореографии.

— Преимуществом направления выступают простота освоения и отсутствие привязки к полу танцора, танцуют и мужчины, и женщины, — подчеркнул Руслан Панов.

Еще одно универсальное направление, хоть и классическое — bellydance. Мало кто знает, что этот стиль создавался турецкими и египетскими мужчинами в древние времена, а теперь традиционно рассматривается как женское направление, хотя это не так:

— Главное преимущество стиля в том, что это, пожалуй, то направление, на которое нужно идти, если есть сомнения или стеснение своей физической формы, — обращает внимание Руслан.

Еще одно перспективное направление — это Street Jazz, свободный стиль, в гармоничном симбиозе объединивший элементы разных танцевальных направлений. Современная танцевальная культура включает множество направлений: прочтение классической хореографии, джаза, балета сквозь призму «уличных» техник, экспериментальные направления, эстрада и ночные клубы и, конечно, «улица». Набирают вторую волну популярности брейк-данс и хип-хоп. Но и в этом многообразии Street Jazz стоит особняком, постоянно развиваясь, обновляясь и обогащаясь. Вдохновленное тем, чем живет молодежь, это направление отражает актуальные тенденции и заимствует лучшее у последних трендов в моде, музыке и, конечно, танце — это полет фантазии и абсолютная свобода самовыражения.

— Street Jazz — это особая философия танца, где нет оценок техники или постановки, но есть ощущение, что тебе нравится танцевать. Заметьте: именно нравится, а способен ты на это или нет — это уже второстепенно. Концепция Street Jazz в том, как ты ощущаешь современную музыку. Она разная — может быть лирической, агрессивной, плавной или жесткой, — искусство в том, чтобы развить в себе умение слышать собственное тело, почувствовать ритм и научиться двигаться в унисон, — поясняет Руслан Панов.