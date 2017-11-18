4 упражнения для уменьшения живота и боков

Как убрать жир с боков и живота, подтянуть тело с помощью несложных физических упражнений, узнал Sobesednik.ru.

Этот простой комплекс можно делать и с инвентарем (гантели, мячи), и с собственным весом.

1. Упражнение с обручем

Чтобы убрать бока, используйте хулахуп. Для более заметного результата нужно его крутить по 10 минут 3–4 раза в день.

2. Упражнение «Планка»

С помощью этого упражнения можно подтянуть все тело. Здесь есть несколько уровней сложности.

• Самое простое: принять упор лежа (как при отжимании), ладони должны быть под плечами на их ширине, пятки вместе.

• Ваше тело от шеи до пят должно создавать единую прямую линию.

• Первое время старайтесь продержаться 30 секунд, постепенно увеличивая время выполнения упражнения.

• Затем можно переходить к более сложному упражнению. В той же позе нужно поднимать попеременно одну ногу с задержкой на 30 секунд, затем другую с такой же задержкой.

3. Упражнение «Подъем ног»

Также поможет похудеть следующий комплекс: из положения сидя на полу нужно оторвать от пола ногу и постараться держать в течение заданного времени. Такое упражнение поможет убрать жир с живота.

4. Упражнение «Скручивания»

Для разработки косых мышц живота подойдут скручивания. Начальное положение – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки за головой. По очереди подтягивайте корпус к коленям с поворотом в талии.