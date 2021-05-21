"Гнать в шею таких министров!": автосписание штрафов с карт взбесило россиян

Громкое заявление прозвучало на Петербургском международном юридическом форуме. Замглавы Министерства юстиции Евгений Забарчук предложил автоматически списывать долги по штрафам за нарушения ПДД с банковских счетов россиян.

«Исполнять указанные требования предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет денежных средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения», – уточнил чиновник.

Сказать, что эта инициатива возмутила россиян, значит, ничего не сказать. В соцсетях считают такие действия ни больше, ни меньше, как бесконтрольным копанием в чужих кошельках.

«Очередной повод переходить на наличные. Сразу скажу, что за почти 30 лет стажа был оштрафован пару раз. Но это называется – без суда и следствия…», – считает опытный автомобилист.

«Глупость какая-то, а не предложение», – выносит вердикт Минюсту еще один россиянин.

«И все-таки надо им дать коленом, надо! И желательно в голову, чтобы очнулись! – цитирует культовый советский фильм москвич. – С одной стороны правильное дело – наказать нарушителей, с другой стороны, все это будет больно бить по нормальным людям, а на это чиновникам глубоко наплевать!»

«Такие предложения только вынуждают отказываться от карт в пользу налички. Ни к чему хорошему они не приведут», – и вновь мысль о том, чтобы переходить на бумажные деньги.

«Такой порядок взыскания штрафов имел бы смысл, если бы был эффективный порядок обжалования и возвращения ошибочно списанных средств. Без этого цифровизация приведёт к бесконтрольному копанию в чужих кошельках», – подмечает инженер.

«У меня встречное предложение – гнать в шею со службы таких чиновников за такие «предложения». Потому как оно полностью противоречит действующему законодательству. Замглавы хотя бы КоАП почитал. Любой штраф может быть обжалован – сначала в ГИБДД, а после и в суде. И только после решения 2-й судебной инстанции постановление о штрафе вступает в силу», – разъясняет сотруднику Минюста подкованный в юридических вопросах россиянин.

«Как добровольная опция это могло бы работать. Но как обязательная – это нарушение прав. Человек должен сам выбирать, с какого счета платить, когда именно оплатить штраф, а, может, вообще обжаловать сам штраф», – и вновь ликвидация юридической безграмотности у чиновников.

«Глядишь и бюджет так пополним… Деньги давай – давай деньги!» – иронизирует пенсионер.

«Это нарушение многих статей. Нарушение прав человека. Более того: такие штрафы без скидок будут только с честных владельцев. Как показал последний пример с блогером Эдвардом Билом, можно не оплачивать штрафы, если у тебя поддельные номера», – вспоминает недавнюю скандальную историю петербуржец.

«Опять же, у человека есть право обжаловать, оплачивать из зарплаты частями. А то спишут последние деньги, а жить на что?» – резонно замечает пользователь сети.

«Человек вправе сам решать, платить ему или не платить. И точка», – считает еще один россиянин.

«Незаконные штрафы тоже автоматом будут возвращать? Государство совсем берегов уже не видит. Обобрать, унизить, наказать. Еще какие-нибудь функции у вас там есть?» – вопрошает в воздух студент.

«Провести пилотный проект на чиновниках Минюста, подведомственных ему организациях и членах семей таких работников», – предлагает врач.

«А, что делать будем с «двойниками»? Лично у моей машины есть двойник, который гоняет как угорелый, а штрафы приходят на меня, я иду в ГИБДД и суд и показываю видео с камеры видеонаблюдения, что в это время моя машина стояла на парковке. А так будут списывать автоматом… Придется отказываться от банковской карты и получать зарплату по старинке, в кассе», – приводит пример из личного опыта житель столицы.