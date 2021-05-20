Власти хотят списывать дорожные штрафы прямо с банковских счетов водителей

Заместитель министра юстиции Евгений Забарчук выступил с инициативой автоматически списывать с банковских счетов граждан суммы штрафов, которые им были выписаны за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных камерами фото- и видеонаблюения.

«Исполнять указанные требования предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения», — приводит слова чиновника «Интерфакс».

Инициатива, по мнению Минюста, не только позволит усовершенствовать систему исполнения административных наказаний в области ПДД, но и обойтись без судебных приставов.