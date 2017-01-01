Вопрос дня. "Антипрививочникам" не оплатят больничные?

Наказывать ли родителей рублем за отказ прививать детей? В Минздраве пока не решили.

В качестве одной из мер воздействия на родителей — «отказников» от прививок в Минздраве рассматривают возможность изменить им оплату больничных листов, то есть по сути наказывать рублем. «Мы не можем, скажем, прямо воздействовать на родителей, но мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе материальные, включались», — сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Тема вызвала большой резонанс. Детский омбудсмен Анна Кузнецова не согласилась с возможной отменой оплаты больничных родителям, которые отказываются прививать детей: по ее словам, в такой ситуации будет страдать прежде всего ребенок.

Во врачебной среде мнения разделились. Педиатр Евгений Тимаков считает, что отказ государства оплачивать больничные отказникам — это «вполне логично» и по-другому с агрессивно настроенными против вакцинации родителями невозможно.

Но есть и противоположная точка зрения: педиатр, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Елена Анциферова полагает, что «заставлять всех вакцинировать детей кнутом» в любом случае неправильно:

— Прививка — это серьезный иммунобиологический препарат, который к тому же вводится внутримышечно, минуя все естественные защитные барьеры организма, — говорит врач. — Она защищает от инфекций, но при этом, пусть и крайне редко, может дать негативные реакции. Чтобы свести их к минимуму, а также чтобы выработался хороший иммунитет к прививаемым инфекциям, к вакцинации ребёнок должен подойти абсолютно здоровым.

При подготовке к вакцинации всегда необходимо разъясняющая беседа с врачом. Только после неё родители подписывают добровольное согласие или отказ, то есть уже берут ответственность на себя, — объясняет специалист. — Подробная информация для родителей о вакцинации должна исходить не из интернета, а от медицинских работников, должно быть больше книг, статей, передач... А этого пока маловато. Каждый случай, который является отклонением от нормы, нужно не замалчивать, а разъяснять, чтобы не оставалось страхов и сомнений.

Педиатр приводит примеры из зарубежной практики: например, в Швеции отказались от обязательной вакцинации, поскольку она нарушает конституционные права граждан, и несколько ходатайств о принудительной вакцинации были отклонены.