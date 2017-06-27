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Ингаляторы со стероидами повышают риск развития тяжелых инфекций

Здоровье

Владимиров Алексей 15:11, 21 сентября 2017
Jeremy Maude

Содержащие стероиды ингаляторы увеличивают риск возникновения инфекций, плохо поддающихся лечению.

Пожилые люди, которые используют ингаляторы со стероидами для борьбы с астмой или хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), значительно чаще страдают от определенных бактериальных инфекций. Во всём мире жертвами астмы и ХОБЛ являются миллионы людей, и довольно часто им выписывают ингаляторы со стероидами для уменьшения выраженности симптомов и укрепления работы легких. Однако новое исследование ученых из Университета Торонто предполагает, что эти ингаляторы также увеличивают опасность инфекций легких, вызванных нетуберкулезными микобактериями, которых довольно тяжело лечить из-за их резистентности к целому ряду антибиотиков.

Ученые подчеркивают, что хотя эти инфекции не считаются слишком распространенными, они относятся к числу хронических и трудноизлечимых, из-за чего у их жертв отмечается повышенный риск смерти. Для борьбы с этими инфекциями требуется, по меньшей мере, три разных антибиотика, которые приходится принимать в течение более года. И даже в этом случае вероятность победы над инфекцией не слишком велика.

В ходе исследования ученые наблюдали за 417 494 пациентами с ХОБЛ и астмой в возрасте от 66 и старше, которые в какой-либо период жизни получали специфическое лечение. Из этой группы пациентов у 2 966 пациентов были диагностированы нетуберкулезные микобактериальные инфекции.

Теги: Наука

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