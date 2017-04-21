Здоровье
Источник: РИА АМИ
17:57, 21 Апреля 2017 Версия для печати

Самый популярный в РФ антибиотик изъяли из продажи

В России из-за нежелательных реакций полностью изъяты из оборота три популярных лекарственных препарата.

Как пишет агентство РИА АМИ, из российских аптек и больниц полностью исчезли сразу три популярных медицинских препарата — антибиотик, анестетик и вода для инъекций.

«Изымается "Лидокаин буфус, раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл, ампулы полимерные (10), пачки картонные" серии 160416 и "Вода для инъекций буфус, растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций 2 мл, ампулы полимерные (10), пачки картонные" серии 311116», — сообщает агентство со ссылкой на Росздранадзор.

Также в список запрещенных для продажи лекарств попал порошок для приготовления инъекций «Цефтриаксон». Как отмечает издание, этот антибиотик является самым популярным в российских больницах.

По данным Росздранадзора, причиной изъятия продукции из обращения стали случаи «развития нежелательных реакций после приема препаратов».

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