Обнаружен способ борьбы с усталостью без побочных эффектов

Американские исследователи обнаружили удивительно простой способ борьбы с усталостью, который может использовать каждый человек.

Миллионы людей каждый день употребляют большие порции кофе для того, чтобы получить приток энергии и прогнать дневную сонливость. Оказывается, того же самого воздействия можно добиться и без побочных эффектов, имеющихся у кофе.

Для этого требуется несколько раз подняться и опуститься по лестнице, что и подтвердили научные эксперименты с участием двух групп добровольцев. Участники первой группы в течение 10 минут ходили вверх-вниз по лестнице, а во второй пили капсулы с кофеином. Именно в первом случае уровень концентрации и энергии вырос сильнее.