Здоровье
Источник: Американские СМИ
16:46, 21 Апреля 2017 Версия для печати

Генетическое лекарство поможет остановить рак толстой кишки

Группа ученых из Франции и Ирландии доказала, что смертельно опасный рак кишечника можно заблокировать с помощью гена.

Этот ген отвечает за производство ионных каналов в мембранах клеток. Лабораторные эксперименты показали, что ген KCNQ1 успешно подавляет рост и метастазирование опухолей толстой кишки, имеющих высокую летальность.

Под воздействием KCNQ1 ионные каналы атакуют белок бета-катенин, способствующий распространению опухолей. Это открытие может привести к созданию лекарств, усиливающих выраженность данного гена и помогающих тысячам жертв рака толстой кишки.

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