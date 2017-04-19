6 неожиданных способов повысить мотивацию для занятий спортом

Американские исследователи назвали шесть неожиданных способов, помогающих обрести мощную мотивацию к фитнесу.

Любители сидячего образа жизни придумывают самые разные оправдания, почему они не посещают спортзал. Но если разобраться в этом вопросе серьёзно, то на первый план выйдет одна основная причина — нехватка мотивации. Как уже рассказывал Sobesednik.ru, занимающиеся спортом друзья могут быть одной из таких мотиваций. О шести других неожиданных способах повысить мотивацию рассказали эксперты сайта lifehack.org.

1. Максимально реалистичные задачи. Многие люди, охваченные гипермотивацией, ставят перед собой цель совершать чуть ли не по 10 000 отжиманий и 100 000 приседаний каждый день. Совершенно очевидно, что эти цифры взяты с потолка, и ничего хорошего данная стратегия не даст, кроме сильной боли во всех мышцах и суставах на следующий день. Неправильная стратегия начисто лишает мотивации, но нам требуется противоположный эффект. Подумайте о том, что даст большие результаты: 100 000 отжиманий за один день или 100 отжиманий ежедневно в течение 1 000 дней? Постоянство в выполнении физических нагрузок имеет гораздо большее значение, чем их объём. Правильная стратегия является отличной мотивацией, защищающей нас от выгорания.

2. Никакой тяжелой работы... пока. На начальном этапе вы должны выработать положительное отношение к физическим нагрузкам. Ведь если изначально в вашем сознании посещение спортзала будет связано со словосочетанием «тяжёлая работа», то мотивация быстро иссякнет. Не следует вкалывать на тренажерах так, будто вы хотите умереть. Вместо этого постепенно повышайте нагрузки, и вы сами почувствуете, что организму становится это приятно.

3. Мойте волосы только после тренировок. Пусть посещение спортзала у вас будет связано с появлением пышной шапки свежих, только что вымытых волос. И со временем вам, возможно, захочется заниматься спортом все чаще и чаще. Ну а после трех дней подряд, проведенных на диване, вам будет просто неприятно смотреть на себя в зеркало.

4. Слушайте аудиокниги. В спортзалах обычно играют какие-то популярные мелодии, которые нравятся далеко не всем. Скачайте себе интересную аудиокнигу и слушайте ее во время тренировок. Возможно, желание узнать продолжение истории также станет дополнительной мотивацией к посещению зала. А если вы занимаетесь в домашних условиях, то включайте в этот момент ваш любимый сериал.

5. Занимайтесь приятными нагрузками. Если вы ненавидите штанги и гантели, но обожаете велосипед, плавание или пешие прогулки, то занимайтесь больше именно этими видами тренировок. Постепенно можно наращивать нагрузки, а со временем добавлять и другие упражнения, тренирующие разные зоны тела. Но только те упражнения, которые не вызывают у вас резкого отторжения!

6. Соревнуйтесь со всеми. Персональные тренеры часто советуют не соревноваться ни с кем в спортзале, а заниматься только для себя. Ну а мы посоветуем обратную тактику. Вы увидели, что сосед на беговой дорожке пробежал 5 км? Пробегите пять с половиной. Сделайте на одно скручивание больше, чем большинство других посетителей, и вы почувствуете гордость за себя. Конечно, подобного рода соревнования нужно негласно устраивать только через определенное время после начала регулярных посещений спортзала.