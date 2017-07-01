Десять вещей, из-за которых ухудшается память

10 основных причин ухудшения человеческой памяти и способы их преодоления — в материале Sobesednik.ru.

Когда человеку вдруг отказывает память, он теряется: вот только помнил и вдруг куда-то все пропало. Такое «вдруг», если случается иногда, не особо нас беспокоит. Но в некоторых ситуациях оно посещает нас чаще, чем хотелось бы. Почему? Вот 10 причин.

Стресс

Любой современный человек знает, что стресс заставляет мозг соображать лучше и быстрее. Но лишь здесь и сейчас. А если стресс хронический, ни лучше, ни быстрее уже не будет и память тоже глубже не станет. Систематические эмоциональные или интеллектуальные перегрузки приводят к разрушению клеток гиппокампа – отдела мозга, отвечающего за хранение информации.

ЧТО ДЕЛАТЬ: избегать – не стрессов вообще, это невозможно, а хронических перегрузок. Тут любые средства хороши, а особенно приемы и методики, которые помогают «отращивать дзен» – учиться расслабляться.

Алкоголь

Токсическое влияние больших доз алкоголя на головной мозг – доказанный факт. Этиловый спирт является ядом, и в первую очередь для клеток мозга. Нейроны погибают каждый раз, когда подвергаются воздействию алкоголя, в том числе в гиппокампе.

ЧТО ДЕЛАТЬ: избегать алкогольных эксцессов. Среди всех алкогольных напитков условно полезным (убедительных доказательств на этот счет нет) для мозга считается лишь красное сухое вино, но и тут надо помнить о безопасной дозе – она невелика, всего 150 мл единовременно.

Курение

Мозг курильщика страдает от хронического недостатка кислорода. На первых порах это не причиняет особых неудобств и не проявляется ничем тревожным – в конце концов, с похожими проблемами сталкиваются люди, ведущие сидячий образ жизни и не имеющие привычки гулять. Но с годами память курильщика ухудшается в 5 раз быстрее, чем у его сверстников, не зависимых от сигареты.

ЧТО ДЕЛАТЬ: однозначно бросать курить. Многие последствия курения обратимы, так что не исключено, что по прошествии какого-то времени вы снова забудете – теперь уже о проблемах с памятью.

Недосып

Недостаток сна быстро сказывается на когнитивных функциях мозга – об этом прекрасно знают те, у кого бывают бессонные ночи. Один раз не выспишься – и весь день жалуешься на память и нежелание мозга «включаться». Хроническая же бессонница обязательно потянет за собой серьезные нарушения памяти.

ЧТО ДЕЛАТЬ: вообще-то бессонница лечится, так что как минимум нужно обратиться к врачу-сомнологу или, если такового нет, к неврологу. Если же бессонница у вас вынужденная и вы таким образом компенсируете недостаток свободного времени, стоит знать, что довольно скоро это вам аукнется. И проблемы с памятью тут не самое серьезное, что может случиться. Так что делать нужно то, что природой задумано: спать по ночам.

Лекарства

Трудности с запоминанием могут быть побочным эффектом медицинских препаратов – таковых довольно много. Среди них, например, снотворные средства, лекарства от эпилепсии, некоторые антигистаминные препараты, обезболивающие. Такой эффект может дать наркоз.

ЧТО ДЕЛАТЬ: по-хорошему, даже если вы прочли инструкцию и знаете о таком свойстве лекарства, которое вам назначили, об этом все равно стоит сообщить врачу – возможно, он скорректирует дозу или заменит препарат. Мириться с дырявой памятью, считая это платой за лечение, не стоит.

Травмы

Любые травмы головы, даже те, что вроде бы проходят без очевидных последствий, могут приводить к снижению памяти – в том числе стойкому. Около 15 процентов всех травм у спортсменов – это черепно-мозговые, и, по некоторым данным, они увеличивают риск серьезных проблем с памятью в будущем в 8 раз! Причем каждое сотрясение мозга делает человека более уязвимым при последующих.

ЧТО ДЕЛАТЬ: конечно, избегать любых травм головного мозга всеми возможными способами.

Депрессия

Настоящая депрессия вовсе не ограничивается влиянием на повседневную жизнь человека. Она, как оказалось, сказывается и на состоянии гиппокампа – нашего хранилища памяти. Депрессия приводит к его уменьшению – и чем чаще обострения, тем сильнее последствия.

ЧТО ДЕЛАТЬ: депрессия лечится, и, по данным ученых, у получающих нормальное лечение гиппокамп сохраняется неизменным или максимально восстанавливается. Кроме того, для людей с депрессией очень важно общение – оно тоже позволяет сохранять память в порядке.

Проблемы с сосудами

Память часто подводит гипертоников и людей с атеросклерозом. При поражении сосудов мозга или питающих его страдает мозговое кровообращение – это и приводит к нарушениям памяти.

ЧТО ДЕЛАТЬ: нарушения памяти на фоне сосудистых патологий – не норма. Основное заболевание должно быть компенсировано, и, вполне возможно, адекватное лечение избавит от причин жаловаться на память.

Недостаток общения

Одиночество повышает вероятность развития болезни Альцгеймера. А у человека, который живет в браке, риск старческой деменции снижается вдвое по сравнению с одиноким. Впечатляют данные ученых относительно людей, овдовевших в зрелом возрасте и встретивших старость в одиночестве: у них риск болезни Альцгеймера выше в 7 раз!

ЧТО ДЕЛАТЬ: найти себе пару не так просто, как кажется. Но важно любое общение – чем шире круг друзей и знакомых, чем больше контактов с родными, тем это лучше для когнитивных функций человека, в том числе для его памяти. Не запирайтесь в четырех стенах!

Рутина

Чем скучнее жизнь, чем рутиннее будни, чем меньше любишь свою работу, тем хуже для мозга – и для качества памяти. Что монотонность, скука и автоматизм ослабляют познавательные функции мозга – доказанный множеством исследований факт.

ЧТО ДЕЛАТЬ: казалось бы, что поделать, если в свое время выбрал не ту работу? Учиться! Чему и как – совершенно неважно, лишь бы это приносило радость, было интересным и регулярным. Есть компьютерные игры, есть онлайн-курсы чего угодно, в конце концов, никогда не поздно сесть на студенческую скамью – есть американская статистика, которая показывает, что каждый год образования в вузе снижает риск деменции в старости на 10 про­центов!