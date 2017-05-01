На работе нужно есть минимум дважды: диетологи отвечают Тинькову

Врачи-диетологи по просьбе Sobesednik.ru отвечают банкиру Тинькову на его заявление о периодичности приема пищи.

Недавно в интернете появилось письмо Олега Тинькова подчиненным: в нем банкир напоминает, что на работе предусмотрен только один прием пищи, и объясняет, что «здоровые люди не кушают 2/3/4 раза в день». Уточним у диетологов.

Четыре раза – норма

Вообще-то как раз 4 раза в день и рекомендуется есть здоровым людям.

– Распределение в течение дня может быть следующим: завтрак примерно через час после пробуждения, второй завтрак (это небольшой перекус на работе), обед (необязательно час, хватит 30–45 минут) и ужин – обычно дома, – объясняет кандидат медицинских наук, эндокринолог Наталья Фадеева. – В случае раннего обеда вместо второго завтрака может быть полдник.

То есть как минимум дважды есть на работе человек должен. А если он работает по 12 часов, дома он может только завтракать – по здоровому «сценарию» всю остальную пищу ему придется принимать на работе.

Олег Тиньков Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Смотрим на сумоистов

Врач-психотерапевт, диетолог Андрей Бобровский предупреждает: прием пищи 1–2 раза в сутки – прямой путь к лишнему весу и болезням. И советует посмотреть на сумоистов – как раз они по древней традиции питаются дважды в день.

– Известное зарубежное исследование, где участвовали

8 тысяч человек, которым удалось избавиться от лишнего веса, доказало: один из важнейших навыков, обеспечивших успешный результат, – это питание 3–6 раз в сутки, – рассказывает врач. – Пищеварительный тракт человека в процессе эволюции приспособился именно к такому количеству приемов пищи. Для большинства людей нужно 5–6-разовое питание: прием пищи 3 раза и еще 2–3 перекуса (правильных, а не просто конфетки). Лишь для немногих оптимальный вариант – 3-разовое питание без перекусов.

Кстати, по мнению доктора Бобровского, важно и то, как долго человек ест. Оптимально – 20–45 минут. Но не меньше 20!

Обеда мало

По словам кандидата медицинских наук, диетолога Марины Копытько, предоставить сотрудникам час на обед – обязанность работодателя, если речь идет о полном рабочем дне. Однако одного приема пищи мало, нужно 2–3.

– После завтрака, около 9–11 часов, нужен ланч. Тут важно выпить горячий напиток, можно съесть сырник, бутерброды, фрукты, – объясняет доктор. – Потом обед, с которым все понятно. В 16–17 часов происходит смена биоритмов. Если в это время будет перекус, человек легче переживет вторую половину рабочего дня.

Если же ограничиться одним обедом и больше в течение рабочего дня к пище не прикасаться, это может аукнуться целым набором проблем. Во-первых, перееданием вечером. Во-вторых, это почва для развития болезней ЖКТ – например гастритов. Работодателя это вроде бы не касается, а вот третья проблема напрямую влияет на работу: в таком пищевом режиме работник быстрее устает, хуже концентрируется и работоспособность его прихрамывает. Лучше бы лишний раз поел.