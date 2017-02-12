Мужчины более подвержены аутизму из-за коры мозга

Немецкие ученые пришли к выводу, что мужчины и женщины с тонкой корой головного мозга более подвержены аутизму.

Эксперты из Университета Гете провели исследование, в ходе которого выяснили, что у мужчин кора головного мозга тоньше, чем у женщин, сообщают немецкие СМИ. Так как тонкая кора головного мозга наблюдается у людей, больных аутизмом, ученые сделали вывод, что мужчины более подверженны болезни, чем женщины.

Отмечается, что тонкая кора головного мозга встречается также и у женщин.

Напомним, аутизм — это расстройство, возникающее у людей из-за нарушения развития головного мозга. Оно сопровождается погружением человека в себя, стремлением уйти от контактов с окружающим миром.